Górnik Zabrze musi obejść się smakiem. Klub z Izraela wszystko popsuł

Górnik Zabrze nie pobije rekordu transferowego. Z informacji, jakie przedstawił Rudy Galetti, wynika, że Joao Victor przeniesie się do Hapoelu Beer Szewa. Izraelczycy dogadali się z jego klubem.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Nie będzie rekordu transferowego Górnika Zabrze

Górnik Zabrze jest w trakcie przygotowań do nowego sezonu. Pierwszy oficjalny mecz rozegrają w połowie lipca, a będzie to starcie z Lechem Poznań w ramach Superpucharu Polski. Pięć dni później po raz pierwszy od sezonu 1988/1989 zagrają w Lidze Mistrzów. W 2. rundzie eliminacji czeka na nich dwumecz z Fenerbahce. Przed grą w Europie potrzebują jednak poważnych wzmocnień.

Do tej pory Górnik Zabrze pozyskał aż ośmiu nowych zawodników. Na transfery wydali jednak tylko 2,4 mln euro. Transakcje gotówkowe obejmowały takich graczy jak Erik Prekop, Bruno Durdov oraz Ondrej Zmrzly. Z kolei Kacper Urbański, Michał Synoś oraz Patryk Warczak dołączyli do zespołu za darmo. Ewentualnych kwot nie ujawniono przy transferach Philippa Schulze i Gedeona Nongo.

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Przez ostatnie tygodnie wydawało się, że Trójkolorowi pobiją rekord transferowy. Jakiś czas temu Rudy Galetti informował, że piłkarzem Górnika Zabrze ma zostać Joao Victor. Brazylijczyk ostatni sezon spędził na Węgrzech, a Zalaegerszeg miał dostać za niego 1,5 mln euro. Tak się jednak nie stanie, ponieważ 22-letni skrzydłowy przeniósł się do Izraela. W ostatnim momencie transfer przechwycił Hapoel Beer Szewa. Klub z Izraela zapłacił trochę więcej, bo 1,7 mln euro, a także zgodził się oddać 20% od przyszłego transferu.

Joao Victor jako piłkarz Zalaegerszeg grał tylko przez jeden sezon. Na Węgrzech rozegrał 38 meczów, w których strzelił 9 goli i zaliczył 6 asyst. Wcześniej był związany z macierzystym klubem w Brazylii – Ceara SC. Przez krótką chwilę grał także dla FC Osaka w Japonii.