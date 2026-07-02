Hiszpania blisko ideału? Mocny komunikat z obozu La Roja

23:51, 2. lipca 2026 00:20, 3. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Teledeporte / As.com

Reprezentacja Hiszpanii po awansie do 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026 nie zamierza się zatrzymywać. Luis de la Fuente podkreślił, że jego zespół zbliża się do perfekcji.

Luis de la Fuente
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fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Luis de la Fuente

Luis de la Fuente po meczu Hiszpania – Austria

Reprezentacja Hiszpanii kontynuuje udaną passę meczów w trakcie trwającego mundialu. Po zwycięstwie nad Austrią w 1/16 finału selekcjoner Luis de la Fuente ocenił występ swojej drużyny.

– Świetne drużyny pojawiają się, kiedy są potrzebne. Doskonale zdawaliśmy sobie sprawę z tego, co wydarzyło się w poprzednich meczach. Byliśmy niemal perfekcyjni pod każdym względem. Musimy się ciągle rozwijać –  powiedział trener w rozmowie Teledeporte cytowanej przez As.com.

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La Roja zaprezentowali dojrzałą piłkę nożną, kontrolując przebieg spotkania i konsekwentnie realizując założenia taktyczne. To pozwoliło im pewnie zameldować się w kolejnej fazie turnieju. De la Fuente zwrócił jednak uwagę, że każdy kolejny rywal będzie stawiał jeszcze wyższe wymagania.

– Wszystko można jeszcze bardziej poprawić. W każdym razie w 1/8 finału przeciwnicy będą jeszcze trudniejsi. Naszą mentalnością jest poprawa. Zespół wymaga coraz więcej i więcej – podkreślił selekcjoner Hiszpanów.

Oyarzabal bohaterem La Roja

Słowa uznania padły również pod adresem Mikela Oyarzabala, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. 29-latek odegrał kluczową rolę w awansie. – Po raz kolejny pokazał swój potencjał. Zasługuje na uznanie – chwalił piłkarza De la Fuente.

Reprezentacja Hiszpanii pozostaje w grze o końcowy triumf na MŚ 2026. Niemniej szef sztabu szkoleniowego konsekwentnie studzi emocje, wskazując na konieczność dalszego rozwoju przed najtrudniejszymi fazami turnieju.

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