Barcelona poznała cenę za gwiazdę Premier League: 150 milionów euro

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona poznała cenę za Williama Salibę

Barcelona tego lata musi przeprowadzić jeszcze przynajmniej dwa, a może nawet i trzy transfery. Wszyscy wskazują rzecz jasna na pozyskanie nowego napastnika, który będzie następcą Roberta Lewandowskiego. Nikt nie ma jednak także wątpliwości, że Hansi Flick oczekuje wzmocnień w defensywie i sprowadzenie nowego środkowego obrońcy. Z tym może być równie trudno, co z nowym graczem do ofensywy.

Według informacji, które przekazał Ekrem Konurm z „CaughtOffside”, Barcelona jest zainteresowana sprowadzeniem Williama Saliby z Arsenalu. Problem w tym, że transfer Francuza występującego na środku obrony miałby kosztować aż 150 milionów euro. Cena, której oczekują władze mistrza Anglii, jest więc zdecydowanie zbyt wysoka, jak na możliwości Dumy Katalonii. Trudno więc spodziewać się złożenia takiej propozycji, choć być może podjęte zostaną rozmowy nt. obniżenia kosztów.

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William Saliba w minionym sezonie rozegrał w sumie 50 spotkań, w których zdobył jednego gola i zanotował jedną asystę. Łącznie w barwach Arsenalu 25-latek na koncie ma 184 występy i osiem goli oraz trzy ostatnie podania. Serwis „Transfermarkt” wycenia 35-krotnego reprezentanta Francji na 100 milionów euro. Jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2030 roku.

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