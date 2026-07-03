Real wybiera między Tchouamenim a Camavingą. Są na radarach gigantów

Real Madryt może tego lata sprzedać jednego z ważniejszych pomocników. Zarówno Aurelien Tchouameni, jak i Eduardo Camavinga znajdują się na radarach gigantów Premier League - informuje "Marca".

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni i Eduardo Camavinga

Real sprzeda jednego z pomocników do Premier League

Real Madryt pracuje nad kolejnymi wzmocnieniami. Jose Mourinho domaga się transferu jeszcze jednego środkowego pomocnika – do zespołu trafił już Bernardo Silva, ale to nie wystarcza. Portugalski menedżer widzi potrzebę sprowadzenia rozgrywającego z prawdziwego zdarzenia, który okaże się docelowym następcą Toniego Kroosa. Ma on stworzyć podstawowy tercet w drugiej linii z Federico Valverde oraz Jude Bellinghamem.

W obliczu tych doniesień na wylocie znajdują się francuscy pomocnicy Królewskich. Dotyczy to zarówno Eduardo Camavingi, jak i Aureliena Tchouameniego. Wiele wskazuje na to, że jeden z nich opuści tego lata Santiago Bernabeu. Na dzisiaj bliżej transferu jest Camavinga, który wzbudza poważne zainteresowanie Manchesteru City. W tej sprawie miały już ruszyć konkretne rozmowy. Francuza na Etihad Stadium widzi Enzo Maresca, który niedawno oficjalnie przejął drużynę po Pepie Guardioli.

Jeśli dojdzie do tego transferu, zablokowana zostanie droga Tchouameniego na Old Trafford. On z kolei jest przymierzany do Manchesteru United, natomiast pierwszeństwo odejścia ma Camavinga. Real Madryt wyczekuje ofert za tę dwójkę, by następnie podjąć decyzję i sprzedać jednego z nich.

Manchester United wyczekuje, co stanie się w temacie Camavingi. Jeśli ten oddali się od Manchesteru City, wówczas przystąpi do rozmów z Realem i postara się wyciągnąć z Madrytu Tchouameniego.

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