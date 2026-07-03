Simeone zabrał głos ws. transferu Alvareza. „To nasz najlepszy zawodnik”

fot. Alberto Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Atletico pogodzone ze stratą Alvareza? Simeone zabrał głos

Julian Alvarez po jednym z meczów fazy grupowej mistrzostw świata publicznie zakomunikował chęć opuszczenia Atletico Madryt. Stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem będzie rozstanie, bowiem on sam pragnie sprawdzić się w nowym otoczeniu. Media zgodnie twierdzą, że marzy o transferze do Barcelony. W grze o Argentyńczyka są jeszcze takie kluby, jak Paris Saint-Germain lub Arsenal, ale on jest gotowy odrzucić wszystkie oferty, byle tylko dołączyć do mistrza Hiszpanii.

Na dzisiaj trudno przewidzieć, jak zakończy się ta saga. Atletico Madryt negocjuje twardo i oczekuje bardzo dużych pieniędzy za swojego gwiazdora. Po raz pierwszy w tym temacie wypowiedział się też Diego Simeone. Przyznaje, że Alvarez to najlepszy zawodnik w drużynie, natomiast nie chce przesądzać, co stanie się w kontekście jego potencjalnego transferu.

– To wyjątkowy piłkarz, najlepszy zawodnik, jakiego mamy w Atletico Madryt. (…) Jeśli chodzi o jego przyszłość, najważniejszy jest przede wszystkim mecz reprezentacji. Najlepsze, co może teraz zrobić, to skupić się właśnie na nim i nie myśleć o wszystkich tych sprawach, które oczywiście pojawiły się w przestrzeni publicznej, żeby nie wprowadzały go w niepotrzebne zamieszanie. A wszystko rozwiąże się tak, jak zawsze rozwiązywało się w życiu – przekazał Simeone dla ESPN Argentina.

Barcelona złożyła dotąd jedną ofertę za Alvareza, wynoszącą około 100 milionów euro. Zanim zawodnik publicznie wypowiedział się na temat chęci odejścia, Atletico odsyłało zainteresowanych do klauzuli wykupu, sięgającej pół miliarda euro.

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