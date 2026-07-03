Yann Sommer zaliczy miękkie lądowanie? Chce go wielki klub

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Yann Sommer

Arsenal może zakontraktować Yanna Sommera

Yann Sommer jest dostępny na rynku na zasadzie wolnego transferu. 37-letni bramkarz nie przedłużył bowiem wygasającego kontraktu z Interem Mediolan, co oznacza, że dołączy do nowego zespołu bez kwoty odstępnego. Dla wielu europejskich klubów to nie lada okazja na sprowadzenie doświadczonego golkipera o ugruntowanej pozycji na najwyższym poziomie.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Sommer może zaliczyć bardzo miękkie lądowanie, ponieważ zainteresował się nim Arsenal. Mistrz Anglii szuka zmiennika dla Davida Rayi z uwagi na niepewną przyszłość Kepy Arrizabalagi. Szwajcar prawdopodobnie byłby gotowy pogodzić się z rolą drugiego bramkarza, co wydaje się korzystnym scenariuszem zarówno dla niego, jak i londyńskiego giganta.

Yann Sommer stał między słupkami Interu od sierpnia 2023 roku, kiedy przeniósł się na Stadio Giuseppe Meazza za niespełna 7 milionów euro z Bayernu Monachium. Rutynowany zawodnik w swoim CV ma także Borussię Moenchengladbach oraz FC Basel 1893. 94-krotny reprezentant Szwajcarii w minionym sezonie rozegrał 43 mecze, wpuścił 42 gole i zachował 19 czystych kont. Jego aktualna wartość rynkowa wynosi dokładnie 2 miliony euro.

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