Real Madryt wycenił Tchouameniego. Za tyle są gotowi go sprzedać

Aurelien Tchouameni może latem pożegnać się z Realem Madryt. Jeśli do klubu wpłynie oferta na poziomie 90 milionów euro, zostanie sprzedany - poinformowało ESPN. Interesuje się nim Man United.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni

Tchouameni wyceniony na 90 milionów euro. Wtedy Real Madryt go sprzeda

Real Madryt za nieco ponad tydzień rozpocznie przygotowania do nowego sezonu. Ze względu na Mistrzostwa Świata część zawodników dołączy do zespołu w późniejszym terminie. Będzie to pierwsza okazja, aby piłkarze mogli spotkań się z nowym trenerem. Nie tak dawno kontrakt z klubem podpisał Jose Mourinho. Portugalczyk szybko wziął się do pracy i zaplanował czystki w składzie.

W najbliższym czasie można spodziewać się głośnego odejścia z Los Blancos. Kandydatów do odstrzału jest dwóch: Eduardo Camavinga i Aurelien Tchouameni. Finansowo korzystniej Real Madryt wyjdzie, jeśli sprzeda tego drugiego piłkarza ze względu na jego wartość.

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Tchouameni wyceniany jest obecnie na ok. 70 milionów euro. Z informacji serwisu ESPN wynika, że Real Madryt oczekuje za niego 90 milionów euro. Jeśli pojawi się klub, który wyłoży taką gotówkę, wtedy francuski pomocnik zostanie sprzedany. Chętnych nie brakuje, ponieważ interesuje się nim m.in. Manchester United. Nie wiadomo jednak, czy są gotowi zainwestować aż taką kwotę.

Sprzedaż części zawodników jest potrzebna do przeprowadzenia kolejnych transferów. Na ten moment Real Madryt sfinalizował trzy transfery, sprowadzając za darmo Ibrahima Konate i Bernardo Silvę oraz Marca Cucurellę za ok. 50 mln euro. Dodatkowo niebawem powinni ogłosić ściągnięcie Denzela Dumfriesa z Interu Mediolan za ok. 20 mln euro.