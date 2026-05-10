Ojciec Hansiego Flicka nie żyje. Barcelona i Real wydali komunikat

Odszedł ojciec Hansiego Flicka. FC Barcelona oficjalnie potwierdziła to w mediach społecznościowych. Swój komunikat wydał także Real Madryt.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Zmarł ojciec Hansiego Flicka

Jak potwierdziła Barcelona w mediach społecznościowych zmarł ojciec Hansiego Flicka. Klub wydał komunikat, w którym przekazał wyrazy współczucia swojemu szkoleniowcowi:

„FC Barcelona oraz cała rodzina Blaugrany pragną przekazać wyrazy wsparcia i miłości dla Hansiego Flicka po śmierci jego ojca. Łączymy się w bólu i jesteśmy myślami z Tobą oraz Twoją rodziną w tym trudnym czasie”.

FC Barcelona and the entire blaugrana family wish to send all our love to Hansi Flick after the passing of his father. We share in your sorrow and our thoughts are with you and your family during this difficult time.



— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2026

Według dziennikarza Alfredo Martíneza mimo tragedii niemiecki trener zdecydował się poprowadzić drużynę w najważniejszym meczu tego sezonu. Ewentualne zwycięstwo Dumy Katalonii w niedzielnym El Clasico zapewni jej mistrzostwo Hiszpanii.

Z kolei Real Madryt również wydał oficjalny komunikat, wykazując się klasą przed rywalizacją:

„Real Madrid C. F., jego prezydent oraz zarząd składają najszczersze kondolencje z powodu śmierci ojca Hansiego Flicka, trenera FC Barcelony.

Real Madryt pragnie wyrazić swoje współczucie i wsparcie jego rodzinie oraz wszystkim bliskim. Niech spoczywa w pokoju”.

— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 10, 2026

Według doniesień spodziewane jest upamiętnienie ojca Flicka poprzez minutę ciszy przed rozpoczęciem spotkania lub czarnych opasek na rękach zawodników.

