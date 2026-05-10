Ojciec Hansiego Flicka nie żyje. Barcelona i Real wydali komunikat

Zmarł ojciec Hansiego Flicka
Jak potwierdziła Barcelona w mediach społecznościowych zmarł ojciec Hansiego Flicka. Klub wydał komunikat, w którym przekazał wyrazy współczucia swojemu szkoleniowcowi:
„FC Barcelona oraz cała rodzina Blaugrany pragną przekazać wyrazy wsparcia i miłości dla Hansiego Flicka po śmierci jego ojca. Łączymy się w bólu i jesteśmy myślami z Tobą oraz Twoją rodziną w tym trudnym czasie”.
Według dziennikarza Alfredo Martíneza mimo tragedii niemiecki trener zdecydował się poprowadzić drużynę w najważniejszym meczu tego sezonu. Ewentualne zwycięstwo Dumy Katalonii w niedzielnym El Clasico zapewni jej mistrzostwo Hiszpanii.
Z kolei Real Madryt również wydał oficjalny komunikat, wykazując się klasą przed rywalizacją:
„Real Madrid C. F., jego prezydent oraz zarząd składają najszczersze kondolencje z powodu śmierci ojca Hansiego Flicka, trenera FC Barcelony.
Real Madryt pragnie wyrazić swoje współczucie i wsparcie jego rodzinie oraz wszystkim bliskim. Niech spoczywa w pokoju”.
Według doniesień spodziewane jest upamiętnienie ojca Flicka poprzez minutę ciszy przed rozpoczęciem spotkania lub czarnych opasek na rękach zawodników.
