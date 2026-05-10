Czy Lewandowski zagra w El Clasico?

Robert Lewandowski jest w pełni sił i znajdzie się w kadrze na niedzielny mecz FC Barcelona - Real Madryt. Reprezentant Polski liczy na kolejne trafienia w El Clasico.

Robert Lewandowski może zagrać ostatni raz w El Clasico

Robert Lewandowski ma spore szanse, by znaleźć się w wyjściowym składzie Barcelony na niedzielne El Clasico z Realem Madryt. Wielki hit La Liga rozpocznie się na Camp Nou o godzinie 21:00. Kapitan reprezentacji Polski w ostatnich tygodniach odzyskał wysoką formę i wygrał rywalizację o miejsce w ataku z Ferranem Torresem.

Polak rozpoczął dwa ostatnie spotkania w podstawowym składzie Doświadczony napastnik na początku marca doznał urazu uda, jednak jego rekonwalescencja przebiegła szybciej, niż początkowo przewidywano. W ostatnim meczu ligowym z Osasuną Pampelun wpisał się na listę strzelców.

W bieżących rozgrywkach Lewandowski zdobył 18 bramek i zanotował cztery asysty w 42 występach we wszystkich rozgrywkach. Hansi Flick liczy, że Polak ponownie odegra kluczową rolę w ofensywie Barcelony i poprowadzi zespół do cennego wyniku w starciu z odwiecznym rywalem.

Sytuacja w tabeli sprawia, że El Clasico może okazać się decydujące dla losów mistrzostwa Hiszpanii. Duma Katalonii potrzebuje zaledwie punktu, by sięgnąć po tytuł. Real zrobi jednak wszystko, by pokrzyżować plany największego rywala. Atmosfera wokół madryckiego klubu nie jest obecnie idealna. Wielkie problemy wewnątrz szatni może wpłynąć na przygotowania zespołu do prestiżowego starcia. Hiszpańskie media przewidują, że w ofensywie Barcelony obok Lewandowskiego wystąpią Roony Bardghji oraz Fermin Lopez.