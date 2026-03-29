Nowe informacje ws. kontuzji Viniciusa Jr

Vinicius Junior wzbudził niepokój po opuszczeniu treningu reprezentacji Brazylii, ale sytuacja szybko się zmieniła. Według najnowszych informacji skrzydłowy Realu Madryt jest już gotowy do gry.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius gotowy na Chorwację po niepokojącym sygnale

Vinicius Junior nie trenował z zespołem i pracował indywidualnie na siłowni, co wywołało obawy o jego dyspozycję. Początkowo sugerowano, że decyzja była związana z zarządzaniem obciążeniem i nie wynikała z urazu. Wszyscy czekali jednak na oficjalne komunikaty.

Sytuacja szybko się jednak wyjaśniła, ponieważ zawodnik wrócił do treningów z drużyną. Tym samym wszystko wskazuje na to, że będzie dostępny na towarzyski mecz z Chorwacją w Stanach Zjednoczonych.

Niedawno Vinicius wystąpił w spotkaniu przeciwko Francji, lecz nie zdołał poprowadzić zespołu do zwycięstwa. Nadchodzący mecz stanowi dla niego kolejną okazję do pokazania formy przed mistrzostwami świata.

Skrzydłowy ma odgrywać kluczową rolę w reprezentacji prowadzonej przez Carlo Ancelottiego w kontekście mundialu 2026. Zarówno kadra, jak i Real Madryt liczą na utrzymanie jego wysokiej dyspozycji. W ostatnim czasie zawodnik prezentował oznaki powrotu do najlepszej formy.

Najbliższe tygodnie będą istotne dla jego rytmu meczowego i stabilizacji formy. Vinicius ma być jednym z liderów zespołu w walce o najważniejsze cele.

