Betis – Real Madryt: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (04.09.2026)

Betis zagra przed własną publicznością z Realem Madryt. Spotkanie 4. kolejki La Liga odbędzie się w piątek, 4 września 2026 roku. Start o godzinie 21:00. Sprawdź, gdzie oglądać mecz.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Betis – Real Madryt: gdzie oglądać?

Real Madryt ma na swoim koncie trzy zwycięstwa z rzędu na start rozgrywek La Liga. Co więcej, ich trener, a więc Jose Mourinho jest niepokonany na ligowych boiskach od 38 spotkań. Wspaniała seria portugalskiego szkoleniowca rozpoczęła się jeszcze za czasów pracy w Fenerbahce. W piątek wieczorem (4 września) na ich drodze stanie Real Betis, który będzie chciał popsuć dobre nastroje w ekipie Los Blancos.

Andaluzyjczycy zaczęli sezon od dwóch zwycięstw, ale przed tygodniem doznali pierwszej porażki. Lepsze niespodziewanie okazało się Levante, które pokonało Betis aż (5:2). Tak wysoka porażka z pewnością zachwiała pewnością siebie drużynę Manuela Pellegriniego.

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Betis – Real Madryt: transmisja TV

Mecz Real Betis – Real Madryt odbędzie się w piątek, 4 września 2026 roku. Pierwszy gwizdek na Estadio de La Cartuja wybrzmi o godzinie 21:00. Transmisja na żywo będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 2 oraz Canal+ Sport 6.

Betis – Real Madryt: transmisja online

Wszystkie mecze La Liga w sezonie 2026/2027 w tym spotkanie Betis – Real Madryt można oglądać w internecie dzięki platformie streamingowej Canal+ online. Za darmo zobaczysz spotkanie w STS TV. Wystarczy założyć konto u bukmachera STS z kodem GOAL. Po rejestracji należy zagrać dowolny kupon za min. 2 zł, a dostęp do transmisji zostanie odblokowany w sekcji „zakłady live”.

Gdzie oglądać mecz Betis – Real Madryt? Transmisja meczu Betis – Real Madryt będzie dostępna w telewizji na kanałach Canal+ Sport 2 oraz Canal+ Sport 6, a także w internecie w usługach Canal+ online i STS TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Betis – Real Madryt? Mecz Betis – Real Madryt zostanie rozegrany w piątek, 4 września 2026 roku o godzinie 21:00.

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