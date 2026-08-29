Wisła pisze nową historię. Tego w Ekstraklasie nie było od 72 lat

10:16, 29. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  KanalSportowy.pl

Wisła Kraków w sobotę zmierzy się z Wieczystą w wyjątkowych derbach. Ciekawostką jest, że to 13. krakowska kombinacja klubów w historii Ekstraklasy i kolejny rozdział historii.

Angel Rodado
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fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła Kraków i Wieczysta napiszą historię. Takiego meczu jeszcze nie było

Wisła Kraków stanie w sobotę przed kolejnym derbowym wyzwaniem. Starcie z Wieczystą będzie nie tylko pojedynkiem dwóch zespołów ze stolicy Małopolski, ale również wydarzeniem o wyjątkowym znaczeniu historycznym. Jak zauważa Cezary Kawęcki w materiale na KanalSportowy.pl, obecny sezon jest pierwszym od ponad 70 lat, w którym Kraków ma aż trzech przedstawicieli w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Ostatni raz podobna sytuacja miała miejsce w 1954 roku. Wówczas w elicie rywalizowały Wisła, Cracovia oraz Wawel, występujący wtedy jako OWKS Kraków. Jeszcze wcześniej Kraków mógł pochwalić się nawet czterema zespołami w najwyższej lidze. Rekord ustanowiono w sezonach 1933 i 1934, gdy o mistrzostwo walczyły Wisła, Cracovia, Garbarnia oraz Podgórze.

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Sobotni mecz dopisze też kolejny rozdział do wyjątkowej historii Białej Gwiazdy, podkreśla źródło. Wisła jest bowiem jedynym krakowskim klubem, który w Ekstraklasie mierzył się ze wszystkimi pozostałymi siedmioma zespołami z miasta. Wieczysta stanie się zatem kolejnym, ósmym krakowskim klubem, z którym Wisła zmierzy się na najwyższym szczeblu.

W historii Ekstraklasy występowały również Garbarnia, Hutnik, Wawel, Podgórze i Jutrzenka. Wisła rywalizowała z każdym z tych zespołów, a teraz rozpoczyna współczesną derbową historię z Wieczystą.

Co ciekawe, oba kluby zdążyły już stworzyć podwaliny tej rywalizacji. Wcześniej spotykały się między innymi na szczeblu okręgowego Pucharu Polski oraz w Betclic 1. Lidze. Teraz po raz pierwszy ich rywalizacja przenosi się na najwyższy poziom.

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