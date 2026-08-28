Transferowe zamieszanie wokół Endricka. Mourinho i Real reagują

15:50, 28. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fabrizio Romano (X)

Real Madryt nie zamierza rozstawać się z Endrickiem mimo pojawiających się spekulacji na temat Brazylijczyka. Stanowisko klubu oraz zawodnika pozostaje jednoznaczne.

Endrick
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fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Endrick

Wokół Endricka zawrzało. Real Madryt podjął decyzję

Real Madryt w ostatnich godzinach musiał mierzyć się z kolejną falą spekulacji dotyczącą przyszłości Endricka. Młody napastnik znalazł się na celowniku kilku klubów, które miały sondować możliwość jego transferu jeszcze w trwającym oknie. Jak się jednak okazuje, temat odejścia Brazylijczyka nie ma obecnie większych szans na realizację.

Według informacji, które przekazał Fabrizio Romano na X, zarówno klub, jak i sam zawodnik nie planują zmiany dotychczasowego kursu. Endrick ma pozostać na Estadio Santiago Bernabeu. Chociaż zainteresowanie jego sytuacją nie słabnie.

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Kluczowe znaczenie ma stanowisko władz klubu oraz Jose Mourinho. Trener Realu i członkowie zarządu mają być zgodni w sprawie przyszłości Brazylijczyka i nie chcą dopuścić do jego odejścia. Endrick wciąż jest postrzegany jako ważny element projektu zespołu, mimo ogromnej rywalizacji o miejsce w składzie.

Co istotne, również sam zawodnik nie rozważa obecnie transferu. Napastnik chce kontynuować swoją przygodę z Realem, chcąc walczyć o kolejne szanse w jednej z najbardziej wymagających drużyn świata.

Tym samym zainteresowane kluby będą musiały obejść się smakiem. Przynajmniej na razie drzwi do transferu pozostają zamknięte, a Endrick nie zamierza żegnać się z aktualnym klubem.

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