Mourinho ma swoich wybrańców. Oni są nietykalni w Realu

Jose Mourinho z tygodnia na tydzień układa Real Madryt według własnego pomysłu. Marca podaje, że w klubie jest trzech nietykalnych zawodników. Są to: Kylian Mbappe, Vinicius Junior i Jude Bellingham.

Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mbappe, Vinicius Junior i Bellingham nietykalni w Realu Madryt

Real Madryt w pięciu meczach ligowych odniósł cztery zwycięstwa, dzięki czemu ma na swoim koncie 12 punktów. W tabeli ligowej zajmują dopiero 2. miejsce ze stratą trzech punktów do FC Barcelony. O sile zespołu od początku sezonu stanowią przede wszystkim Vinicius Junior, Jude Bellingham oraz Kylian Mbappe. Zdaniem dziennika Marca to właśnie na nich Jose Mourinho oparł całą grę zespołu.

Co więcej, źródło sugeruje, że wspomniana trójka ma status nietykalnych w drużynie. Świadczy o tym przede wszystkim fakt, że każdy z nich wystąpił od początku we wszystkich sześciu meczach Realu Madryt w tym sezonie.

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Skutecznością imponować może przede wszystkim Mbappe i Bellingham. Francuz w dotychczasowych spotkaniach strzelił już siedem bramek. Z kolei Anglik ma na swoim koncie trzy trafienia i trzy asysty. Ze skutecznością problem ma na razie Vinicius Junior. Brazylijczyk strzelił tylko jednego gola, ale zaliczył za to trzy asysty.

W trwających rozgrywkach Królewscy pokonali już Rayo Vallecano (4:1), Malagę (4:0), Real Sociedad (4:1) oraz Espanyol (2:0). W Lidze Mistrzów wygrali z Interem Mediolan (2:1). Jedyna porażka jak do tej pory to mecz z Realem Betis, gdzie musieli uznać wyższość rywala (0:1). Przed przerwą na kadrę zmierzą się jeszcze z Elche oraz Atletico Madryt.