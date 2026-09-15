Elche – Real Madryt: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (15.09.2026)

Elche zmierzy się przed własną publicznością z Realem Madryt. Początek spotkania we wtorek, 15 września 2026 roku. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Elche - Real.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham

Elche – Real: gdzie oglądać?

Real Madryt jest po kolejnym wysokim zwycięstwie w rozgrywkach La Liga. W miniony weekend podopieczni Jose Mourinho pokonali u siebie Rayo Vallecano (4:1). Tym samym szybko wrócili na odpowiednie tory po wpadce w starciu z Betisem. W tabeli tracą trzy punkty do FC Barcelony.

Elche to drużyna, która nie wygrała jeszcze żadnego meczu w tym sezonie. Po 5. kolejkach mają tylko dwa punkty i plasują się na przedostatnim 19. miejscu. W weekend udało im się sprawić niespodziankę, remisując z Athletikiem Bilbao (1:1). Punkty zdobyli również w starciu z Deportivo La Coruna.

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Elche – Real: transmisja TV

Mecz Elche – Real Madryt odbędzie się we wtorek, 15 września 2026 roku o godzinie 21:30. Transmisja spotkania w telewizji na kanale Canal+ Sport.

Elche – Real: transmisja online

Transmisja za darmo spotkania Elche – Real Madryt będzie dostępna w internecie. Dostęp do meczu gwarantuje STS TV. Wystarczy założyć konto z kodem GOAL, a potem postawić dowolny zakład o wartości min. 2 zł. Transmisja jest także dostępna na platformie Canal+ online.

Gdzie oglądać mecz Elche – Real Madryt? Transmisja meczu Elche – Real będzie dostępna w TV na kanale Canal+ Sport oraz w internecie w usługach Canal+ online i STS TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Elche – Real Madryt? Początek meczu Elche – Real Madryt zaplanowano na wtorek, 15 września 2026 roku o godzinie 21:30.

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