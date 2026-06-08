Mourinho kompletuje sztab. Legenda wróci do Realu Madryt

08:45, 8. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Ramon Alvarez de Mon

Jose Mourinho będzie nowym trenerem Realu Madryt. Portugalczyk pracuje nad skompletowaniem sztabu szkoleniowego. Jednym z jego asystentów ma być Pepe - donosi Ramon Alvarez de Mon.

Jose Mourinho
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Domenico Cippitelli / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Pepe ma dołączyć do sztabu szkoleniowego Mourinho w Realu Madryt

Real Madryt w wyborach prezydenckich zdecydował, że Florentino Perez pozostanie na stanowisku. Zwycięstwo w głosowaniu było miażdżące, a jego konkurent praktycznie był bez szans. Oznacza to, że nowym trenerem zostanie Jose Mourinho. Na dniach powinna pojawić się oficjalna informacja. Portugalski szkoleniowiec zostanie wykupiony z Benfiki za ok. 15 milionów euro.

Mourinho zaczął kompletować już sztab szkoleniowy. Ma się w nim znaleźć jedna osoba, którą wybrał Perez, a dokładnie trener przygotowania fizycznego Antonio Pintus. Pozostałe stanowiska obsadzi Portugalczyk według swojego uznania.

Jednym z asystentów Mourinho ma zostać były piłkarz Realu Madryt. Z informacji, jakie przekazał Ramon Alvarez de Mon, wynika, że na Bernabeu ma wrócić Pepe. Były reprezentant Portugalii zakończył karierę w 2024 roku. Zawodnikiem Królewskich był w latach 2007-2017. Rozegrał w klubie aż 334 spotkania, a na swoim koncie ma m.in. trzy triumfy w Lidze Mistrzów oraz La Liga.

Pepe od momentu zakończenia kariery nie był obecny w piłce nożnej w żadnej innej roli. Mourinho zna go jednak doskonale, ponieważ w latach 2010-2013 był jego trenerem. Pod wodzą swojego rodaka Pepe zagrał w 125 meczach, będąc podstawowym obrońcą. Po odejściu z Hiszpanii grał w takich klubach jak Besiktas czy FC Porto, gdzie zakończył karierę.

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