Man United może sprzedać zawodnika. Gigant czeka na oferty

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Harry Maguire może opuścić Manchester United

Manchester United na początku kwietnia przedłużył kontrakt z Harrym Maguire’em do końca sezonu 2026/2027, z opcją prolongaty o kolejny rok. Jak podaje portal „Football Insider”, 33-letni środkowy obrońca może otrzymać zgodę na opuszczenie Old Trafford już tego lata.

Według doniesień, obecne władze Czerwone Diabły są otwarte na rozważenie ofert za angielskiego defensora, jeśli na stole pojawi się odpowiednia propozycja finansowa. Przypomnijmy, że selekcjoner reprezentacji Anglii Thomas Tuchel nie uwzględnił Maguire’a w kadrze na mistrzostwa świata, które odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku. Brak powołania dodatkowo wywołał spekulacje dotyczące jego dalszej kariery.

W minionym sezonie Maguire był momentami skreślany przez część ekspertów, jednak zdołał wrócić do regularnej gry. W całych rozgrywkach wystąpił w 25 meczach, zdobył dwie bramki i zanotował dwie asysty. Na ten moment brytyjskie media nie wskazują konkretnego kierunku potencjalnego transferu.

W przeszłości pojawiały się jednak doniesienia o zainteresowaniu ze strony klubów Saudi Pro League, które od dłuższego czasu przyciągają doświadczonych europejskich piłkarzy. W tle przewijały się również zespoły z włoskiej Serie A.

Maguire trafił do Manchesteru United latem 2019 roku z Leicester City za 87 milionów euro, stając się wówczas najdroższym obrońcą w historii futbolu. Od tamtej pory rozegrał dla klubu 271 spotkań i zdobył 17 bramek.