Legia Warszawa zainteresowała się byłym piłkarzem Śląska. Za nim świetny sezon

Legia Warszawa szuka napastnika, a w kręgu zainteresowań znalazł się były piłkarz Śląska Wrocław - Assad Al-Hamlawi. Konkurencja jest jednak duża, ponieważ 25-latek przykuł uwagę zagranicznych drużyn takich jak FSV Mainz, Club Brugge czy AEK Ateny.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Al-Hamlawi znowu zmieni klub?! Legia Warszawa obserwuje napastnika

Legia Warszawa przeprowadziła trzy transfer. Ostatnim wzmocnieniem stołecznego klubu był Łukasz Zjawiński. Napastnik przeniósł się na zasadzie wolnego transferu z Polonii Warszawa. Okazuje się jednak, że pion sportowy nadal rozgląda się za piłkarzem na pozycję numer dziewięć. Na rynku transferowym pojawiła się ciekawa opcja, ponieważ Wojskowi mogą ściągnąć byłego gracza Śląska Wrocław.

Assad Al-Hamlawi grał w Śląsku zaledwie pół roku, ale zrobił dobre wrażenie. Wrocławianie kupili go za jedyne 250 tysięcy euro, a po sześciu miesiącach sprzedali cztery razy drożej, inkasując od CS U Craiova okrągły milion euro. W tym czasie reprezentant Palestyny rozegrał 16 spotkań, w których strzelił 7 bramek na poziomie PKO BP Ekstraklasy.

Craiova, czyli nowy klub Al-Hamlawiego trafiła w dziesiątkę, sięgając po napastnika. 25-latek okazał się kluczowym piłkarzem w minionym sezonie, będąc jednym z najlepszych strzelców w lidze rumuńskiej. W rozgrywkach ligowych zdobył 11 goli, a łącznie we wszystkich rozgrywkach strzelił 16 bramek w 48 meczach. Nic dziwnego, że zwróciły na niego uwagę mocniejsze kluby.

Jak podaje serwis sport.ro, w tym gronie znalazła się Legia Warszawa. Jeśli doniesienia o zainteresowaniu stołecznego klubu są prawdziwe, to pozyskanie piłkarza nie będzie wcale łatwym zadaniem. Al-Hamlawi ma być również brany pod uwagę przez takie zespoły jak Club Brugge, AEK Ateny czy FSV Mainz. W obecnej sytuacji Legia raczej nie jest w stanie konkurować z nimi pod względem finansowym.