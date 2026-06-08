Liverpool szuka następcy Konate. Portugalczyk łączony z gigantem

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Goncalo Inacio na radarze Liverpoolu

Liverpool po rozczarowującym sezonie, zakończonym na 5. miejscu w tabeli Premier League, zdecydował się na zmianę na ławce trenerskiej. Klub opuścił już Arne Slot, a jego miejsce zajął Andoni Iraola, który rozpoczął już planowanie gruntownej przebudowy zespołu.

Jednym z kluczowych obszarów wymagających wzmocnień jest defensywa. Z klubem pożegnał się już Ibrahima Konate, który opuścił Anfield po wygaśnięciu kontraktu, Liverpool stoi przed koniecznością sprowadzenia środkowego obrońcy. Jak ujawnia „CaughtOffside”, The Reds obserwują Goncalo Inacio ze Sportingu Lizbona.

24-letni reprezentant Portugalii przyciąga uwagę wielu klubów po znakomitym sezonie. Jego pewność w defensywie oraz umiejętność rozegrania piłki sprawiają, że jest jednym z najbardziej pożądanych stoperów w Europie. W minionym sezonie Portugalczyk rozegrał 46 meczów, w których zdobył trzy bramki i zanotował trzy asysty. Kontrakt Portugalczyka obowiązuje do czerwca 2030 roku. Natomiast fachowy portal Transfermarkt.de wycenia obrońcę na 40 milionów euro.

Co ciekawe, w mediach pojawiają się również doniesienia o obserwacji zawodnika przez Manchester United, a także AC Milan, który również poszukuje wzmocnień w linii obrony. Kolejnym nazwiskiem znajdującym się na liście życzeń 20-krotnych mistrzów Anglii jest Luka Vusković. Chorwacki obrońca wrócił do Tottenhamu Hotspur po okresie wypożyczenia do Hamburger SV.