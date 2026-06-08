Kadra Korei Południowej na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

09:12, 8. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Kadra Korei Południowej na MŚ 2026. Sprawdź oficjalny skład wybrany przez Hong Myung-bo, listę powołanych oraz terminarz meczów Korei Południowej w grupie A.

Son Heung-min
Obserwuj nas w
fot. SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Son Heung-min

Kadra Korei Południowej na mundial 2026

Reprezentacja Korei Południowej poznała już ostateczny skład na mistrzostwa świata 2026. Finalna kadra została ogłoszona pod koniec maja. Selekcjoner Hong Myung-bo postawił na 26 piłkarzy, którzy mają powalczyć o awans do fazy pucharowej.

Bramkarze: Hyeon-Woo Jo (Ulsan), Seung-Gyu Kim (FC Tokyo), Bum-Keun Song (Jeonbuk)

Obrońcy: Moon-Hwan Kim (Daejeon), Min-Jae Kim (Bayern Munich), Tae-Hyon Kim (Kashima Antlers), Jin-Seob Park (Zhejiang), Young-Woo Seol (Crvena Zvezda Belgrad), Jens Castrop (Borussia Moenchengladbach), Ki-Hyuk Lee (Gangwon), Tae-Seok Lee (Austria Wiedeń), Han-Beom Lee (Midtjylland), Yu-Min Cho (Sharjah)

Pomocnicy: Jin-Gyu Kim (Jeonbuk), Jun-Ho Bae (Stoke), Seung-Ho Paik (Birmingham), Hyun-Jun Yang (Celtic), Ji-Sung Eom (Swansea), Kang-In Lee (Paris Saint-Germain), Dong-Gyeong Lee (Ulsan), Jae-Sung Lee (Mainz), In-Beom Hwang (Feyenoord), Hee-Chan Hwang (Wolverhampton)

Napastnicy: Heung-Min Son (LAFC), Hyeon-Gyu Oh (Besiktas), Gue-Sung Cho (Midtjylland)

Selekcjoner: Hong Myung-bo

Z kim gra Korea Południowa w grupie MŚ 2026?

Koreańczycy rywalizują w grupie A. Na inaugurację turnieju zmierzą się z Czechami. Drugim przeciwnikiem będzie Meksyk, natomiast fazę grupową zakończą spotkaniem z Republiką Południowej Afryki.

Terminarz reprezentacji Korei Południowej w grupie A:

12 czerwca 2026, godz. 02:00 – Korea Południowa – Czechy (Guadalajara),
19 czerwca 2026, godz. 03:00 – Meksyk – Korea Południowa (Guadalajara),
25 czerwca 2026, godz. 03:00 – RPA – Korea Południowa (Monterrey).

Drużyna prowadzona przez Hong Myung-bo wszystkie mecze grupowe rozegra na terenie Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Dwa pierwsze spotkania odbędą się w Guadalajarze, natomiast starcie z Republiką Południowej Afryki zaplanowano w Monterrey. Największą gwiazdą zespołu pozostaje Son Heung-min, dla którego będzie to czwarty występ na mistrzostwach świata.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości