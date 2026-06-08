Kadra Korei Południowej na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra Korei Południowej na MŚ 2026. Sprawdź oficjalny skład wybrany przez Hong Myung-bo, listę powołanych oraz terminarz meczów Korei Południowej w grupie A.

fot. SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Son Heung-min

Kadra Korei Południowej na mundial 2026

Reprezentacja Korei Południowej poznała już ostateczny skład na mistrzostwa świata 2026. Finalna kadra została ogłoszona pod koniec maja. Selekcjoner Hong Myung-bo postawił na 26 piłkarzy, którzy mają powalczyć o awans do fazy pucharowej.

Bramkarze: Hyeon-Woo Jo (Ulsan), Seung-Gyu Kim (FC Tokyo), Bum-Keun Song (Jeonbuk)

Obrońcy: Moon-Hwan Kim (Daejeon), Min-Jae Kim (Bayern Munich), Tae-Hyon Kim (Kashima Antlers), Jin-Seob Park (Zhejiang), Young-Woo Seol (Crvena Zvezda Belgrad), Jens Castrop (Borussia Moenchengladbach), Ki-Hyuk Lee (Gangwon), Tae-Seok Lee (Austria Wiedeń), Han-Beom Lee (Midtjylland), Yu-Min Cho (Sharjah)

Pomocnicy: Jin-Gyu Kim (Jeonbuk), Jun-Ho Bae (Stoke), Seung-Ho Paik (Birmingham), Hyun-Jun Yang (Celtic), Ji-Sung Eom (Swansea), Kang-In Lee (Paris Saint-Germain), Dong-Gyeong Lee (Ulsan), Jae-Sung Lee (Mainz), In-Beom Hwang (Feyenoord), Hee-Chan Hwang (Wolverhampton)

Napastnicy: Heung-Min Son (LAFC), Hyeon-Gyu Oh (Besiktas), Gue-Sung Cho (Midtjylland)

Selekcjoner: Hong Myung-bo

Z kim gra Korea Południowa w grupie MŚ 2026?

Koreańczycy rywalizują w grupie A. Na inaugurację turnieju zmierzą się z Czechami. Drugim przeciwnikiem będzie Meksyk, natomiast fazę grupową zakończą spotkaniem z Republiką Południowej Afryki.

Terminarz reprezentacji Korei Południowej w grupie A:

12 czerwca 2026, godz. 02:00 – Korea Południowa – Czechy (Guadalajara),

19 czerwca 2026, godz. 03:00 – Meksyk – Korea Południowa (Guadalajara),

25 czerwca 2026, godz. 03:00 – RPA – Korea Południowa (Monterrey).

Drużyna prowadzona przez Hong Myung-bo wszystkie mecze grupowe rozegra na terenie Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Dwa pierwsze spotkania odbędą się w Guadalajarze, natomiast starcie z Republiką Południowej Afryki zaplanowano w Monterrey. Największą gwiazdą zespołu pozostaje Son Heung-min, dla którego będzie to czwarty występ na mistrzostwach świata.