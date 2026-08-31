Mourinho idzie na rekord. Niebywały wynik trenera Realu Madryt

38 meczów z rzędu bez porażki – Mourinho blisko nowego rekordu
Jose Mourinho przez ostatnie lata prowadził drużyny, których nie można zaliczyć do światowego topu. Przed startem sezonu 2026/2027 zgłosił się po niego Real Madryt, który marzy o kolejnych trofeach. Druga kadencja w roli szkoleniowca Los Blancos rozpoczęła się od trzech zwycięstw z rzędu.
Tym samym Mourinho idzie na rekord, ponieważ łącznie ma na swoim koncie serię 38 spotkań z rzędu bez porażki w rozgrywkach ligowych. Niesamowita passa rozpoczęła się jeszcze w czasach, gdy odpowiadał za wyniki Fenerbahce. Ostatni raz przegrał starcie o punkty w lidze w maju 2025 roku.
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Po zwolnieniu z Fenerbahce pracował w Benfice. Co ciekawe, zakończył sezon w lidze portugalskiej bez porażki, ale nie zdobył mistrzostwa kraju. 20 zwycięstw i aż 10 remisów wystarczyło jedynie na zajęcie 3. miejsca w tabeli. Obecny rekord Mourinho to aż 40 spotkań z rzędu bez porażki. The Special One ustanowił go w latach 2004-2005, gdy odpowiadał za wyniki Chelsea.
Do pobicia rekordu potrzebuje trzech kolejnych meczów bez porażki. Warunki ma do tego sprzyjające, ponieważ terminarz Realu Madryt jest stosunkowo łatwy. Królewscy zmierzą się z Realem Betis, Rayo Vallecano oraz Elche. Obecnie zajmują 1. miejsce w tabeli La Liga z kompletem punktów.