Gakpo w Man City! Liverpool wybrał jego następcę

Liverpool na finiszu okna transferowego finalizuje sprzedaż Cody'ego Gakpo do Man City. The Reds zarobią aż 85 milionów funtów. Jak donosi Fabrizio Romano, w jego miejsce ma przyjść Ismaila Sarr.

fot. News Images / Alamy Na zdjęciu: Cody Gakpo

Liverpool wytypował następcę Gakpo

Liverpool w końcówce okna transferowego jest aktywny na rynku. Wszystko za sprawą sprzedaży jednego z kluczowych zawodników. Wygląda na to, że lada moment klub oficjalnie zmieni Cody Gakpo. Media donoszą o porozumieniu z Manchesterem City w sprawie transfer o wartości 85 milionów funtów.

Odejście reprezentanta Holandii powoduje oczywiście potrzebę zakupu nowego skrzydłowego. Tamtejsza prasa od jakiegoś czasu rozpisuje się na temat zainteresowania graczem Crystal Palace. Na Anfield Road miałby trafić Ismaila Sarr, czyli 87-krotny reprezentant Senegalu.

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Jak poinformował Fabrizio Romano, rozmowy pomiędzy Liverpoolem a Crystal Palace są w fazie zaawansowanych negocjacji. Orły odrzuciły jednak pierwszą ofertę, która opiewała na 50 milionów funtów. Podobnie było w przypadku Galatasaray, które również było zainteresowane piłkarzem. Do zamknięcia okna transferowego w Anglii pozostało niewiele czasu. Istnieje duża szansa, że transakcja zostanie sfinalizowana w tzw. Deadline Day.

Ismaila Sarr występuje na boiskach Premier League od sierpnia 2024 roku. Wcześniej był związany z Olympique Marsylia, Rennes, Metz oraz Watfordem. W obecnym klubie rozegrał 92 spotkania, w których strzelił 33 bramki i zaliczył 10 asyst. Na swoim koncie ma triumf w Pucharze Anglii i Lidze Konferencji.