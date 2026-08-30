Mourinho wskazał lidera w Realu. To jemu Portugalczyk najbardziej ufa

Real Madryt rozpoczął sezon od dwóch zwycięstw w La Liga. Tymczasem Jose Mourinho szybko znalazł zawodnika, który ma być jego głosem na boisku i łącznikiem z zespołem.

fot. LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Valverde dostał władzę od Mourinho. Takiej roli nikt się nie spodziewał

Real Madryt pod wodzą Jose Mourinho ma już zawodnika pełniącego wyjątkową funkcję. Jak informuje „Diario AS”, Federico Valverde stał się głównym taktycznym pośrednikiem portugalskiego szkoleniowca na murawie.

Urugwajczyk przejął również opaskę kapitańską po odejściu Daniego Carvajala. Wątpliwości dotyczące jego przywództwa miały pojawiać się po wcześniejszych kontrowersjach wewnątrz drużyny, między innymi po sporze z Aurelienem Tchouamenim. Początek sezonu pokazuje jednak, że trener Królewskich bardzo mocno mu ufa.

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Fede Valverde podczas spotkań z Espanyolem i Realem Sociedad regularnie podchodził do linii bocznej, aby odbierać od Mourinho wskazówki dotyczące zmian i przekazywać je kolegom. Tym samym stał się swoistym przedłużeniem szkoleniowca Los Blancos na boisku.

Portugalczyk zdecydował również o zmianie roli 27-latka. Federico Valverde nie jest ustawiany na skrzydle, lecz operuje w środku pola, gdzie tworzy duet z pozyskanym latem Bernardo Silvą. Takie rozwiązanie ma zapewnić Realowi większą równowagę oraz bezpieczeństwo w drugiej linii.

Urugwajczyk odwdzięcza się za zaufanie swoją postawą. W pierwszych spotkaniach ligowych zanotował odpowiednio 93 i 97 procent skuteczności podań. Szczególnie dobrze zaprezentował się przeciwko Realowi Sociedad. Fede Valverde zakończył spotkanie z asystą i dwoma kluczowymi podaniami, a do tego wygrał wszystkie pojedynki dryblingowe. Jego wpływ na grę nie ogranicza się zatem wyłącznie do przekazywania poleceń od Mourinho.