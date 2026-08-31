Widzew Łódź dogadał transfer. Rozegrał 67 meczów w Ligue 1

Widzew Łódź miał porozumieć się z Montpellier w sprawie transferu byłego młodzieżowego reprezentanta Francji. Jak podaje Mohamed Toubache-Ter, do zespołu ma dołączyć Khalil Fayad.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Masłowski

Khalil Fayad blisko Widzewa Łódź

Widzew Łódź po sześciu meczach w Ekstraklasie ma na swoim koncie jedynie sześć punktów. Na ich wynik składa się jedno zwycięstwo, trzy remisy i dwie porażki. W efekcie zajmują dopiero 13. miejsce w tabeli, co należy uznać za duże rozczarowanie, biorąc pod uwagę ich skład. W niedzielę przegrali w dramatycznych okolicznościach z Lechem Poznań, tracąc bramkę w 96. minucie po błędzie Bartłomieja Drągowskiego.

Mniej więcej w trakcie spotkania media obiegła informacja, że niebawem do Łodzi może trafić nowy pomocnik. Z informacji, jakie przekazał Mohamed Toubache-Ter, wynika, że doszło do porozumienia na linii Widzew – Montpellier w sprawie transferu Khalila Fayada.

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Fayad to 22-letni pomocnik urodzony we Francji, ale posiadający także marokańskie obywatelstwo. W przeszłości był reprezentantem Francji do lat 20. Środkowy pomocnik jest wychowankiem Montpellier, w którym debiutował w sezonie 2022/2023. Na swoim koncie ma m.in. 67 meczów na poziomie Ligue 1. W poprzednich rozgrywkach na zapleczu francuskiej elity strzelił jednego gola i zaliczył asystę w 20 spotkaniach.

W poniedziałek transakcja powinna zostać sfinalizowana, o czym informuje dziennikarz. Dodał również, że w grze jest Almeria, czyli drugoligowy klub z Hiszpanii. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego Fayad zwiąże się z Widzewem Łódź.