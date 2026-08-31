Barcelona i Arsenal przyklepali transfer. Tyle zapłacą za napastnika

Gabriel Jesus odchodzi z Arsenalu. Jego nowym klubem zostanie FC Barcelona. Fabrizio Romano poinformował o szczegółach transferu. Katalończycy zapłacą 10 milionów euro plus bonusy. Oddadzą również wysoki procent z następnego transferu piłkarza.

fot. David Ribeiro / Alamy Na zdjęciu: Deco

Gabriel Jesus przechodzi do FC Barcelony

Końcówka letniego okna transferowego przyniesie w Barcelonie wieści, na które czekali wszyscy kibice. Co prawda, nie będzie to wymarzony transfer Juliana Alvareza, ale do zespołu w końcu dołączy nowy napastnik. Już wiadomo, że będzie nim Gabriel Jesus, o czym pisał Fabrizio Romano.

FC Barcelona w ostatnich dniach w tajemnicy negocjowała z Arsenalem i wypracowała porozumienie. Ceniony włoski dziennikarz poinformował, że obie drużyny wymieniły się już dokumentami ws. transakcji. Kwota transferu wyniesie jedynie 10 milionów euro. To jednak nie wszystko.

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Arsenal zapewnił sobie także dodatkowe 4 miliony euro w formie bonusów. Dodatkowo kataloński klub zgodził się oddać aż 20% z przyszłego transferu zawodnika. Transfer powinien zostać sfinalizowany w poniedziałek, gdy Gabriel Jesus przyleci do Barcelony na testy medyczne. Umowa będzie obowiązywała przez dwa lata do czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.

Gabriel Jesus do tej pory grał tylko w trzech klubach. Karierę rozpoczął w Palmeiras, z którego trafił do Man City. Latem 2022 roku przeszedł do Arsenalu, dla którego wystąpił łącznie w 123 spotkaniach, w których strzelił 32 bramki i zaliczył 22 asysty.