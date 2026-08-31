Raków zwolni Kroczka. Oto wymarzony trener

Dawid Kroczek zostanie zwolniony z Rakowa Częstochowa - przekazał profil FootballScout. Klub chce, żeby nowym trenerem został Jerzy Brzęczek, którego uważają za wymarzonego kandydata.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Kroczek na wylocie. W tym trenerze Raków widzi nadzieje na przyszłość

Raków Częstochowa przeżywa trudny okres. Odpadnięcie z europejskich pucharów, a do tego koszmarna postawa zespołu w PKO BP Ekstraklasie. Seria czterech porażek z rzędu w lidze mocno zachwiała posadą Dawida Kroczka. Media są wręcz przekonane, że nie utrzyma posady.

O zwolnieniu szkoleniowca mówi się od dłuższego czasu. Jednak dopiero po porażce z Jagiellonią Białystok stało się jasne, że drużyna spod Jasnej Góry potrzebuje nowego impulsu. Z informacji, jakie przekazał profil FootballScout, wynika, że zapadła już decyzja o zwolnieniu Kroczka.

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Oficjalnego komunikatu ze strony klubu wciąż nie było, więc na ten moment doniesienia o zwolnieniu nie są potwierdzone. Biorąc jednak pod uwagę aktualną sytuację, nietrudno oprzeć się wrażeniu, że to tylko kwestia czasu. Źródło poinformowało także o potencjalnym następcy.

Wymarzonym kandydatem Rakowa Częstochowa na stanowisko trenera jest Jerzy Brzęczek. Obecnie pracuje jako selekcjoner reprezentacji Polski do lat 21. Trudno sobie wyobrazić, aby opuścił młodzieżówkę, która jest o krok od wywalczenia awansu na Mistrzostwa Europy. Gdyby miało dojść do jakichkolwiek rozmów, będzie bardzo trudno przekonać PZPN. Co więcej, nie tak dawno sam trener w Kanale Sportowym wykluczył możliwość pracy pod Jasną Górą.

W przeszłości Brzęczek odpowiadał za wyniki Rakowa Częstochowa w latach 2010-2014.