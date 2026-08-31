Ziółkowski w nowym klubie. Potwierdzono transfer

Jan Ziółkowski zmienił klub wewnątrz Serie A. Przygoda w AS Romie dobiegła końca po zaledwie jednym sezonie. Od teraz reprezentant Polski będzie bronił barw AC Monza.

Massimo Insabato / Alamy Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

AC Monza nowym klubem Jana Ziółkowskiego

Jan Ziółkowski trafił do AS Romy latem poprzedniego roku z Legii Warszawa. Włoski klub zapłacił za utalentowanego obrońcę ok. 6,6 mln euro. Przygoda w Rzymie nie potoczyła się jednak po jego myśli. Gian Piero Gasperini miał inny pomysł na formację defensywną, przez co Polak rozegrał 23 spotkania, w których spędził na boisku tylko 741 minut. W tym czasie strzelił jednego gola w rozgrywkach Ligi Europy.

Od dawna trwały dyskusje na temat przyszłości 21-latka. Transfer wydawał się kwestią czasu, jeśli Ziółkowski chciał regularnie grać. W końcówce okna transferowego oficjalnie zmienił barwy klubowe. Pozyskanie piłkarza oficjalnie ogłosiła AC Monza, beniaminek Serie A.

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Monza ściągnęła Ziółkowskiego w ramach rocznego wypożyczenia. W umowie znalazła się jednak klauzula wykupu. Media sugerują, że chodzi o kwotę 18 milionów euro. Jeśli klub z Lombardii zdecyduje się na wykup Polaka, Roma zarobi na nim praktycznie trzy razy więcej, niż zapłaciła Legii Warszawa.

Początek sezonu 2026/2027 w wykonaniu Monzy nie jest najlepszy. Podopieczni Ivana Juricia rozegrali dopiero dwa mecze, ale w obu ponieśli porażkę. Tydzień temu wysoko przegrali z Interem Mediolan (1:4), a ostatnio ulegli Udinese (2:3). Wśród zawodników, z którymi rywalizować o miejsce w składzie będzie Ziółkowski są m.in. Eddy Kouadio, Lorenzo Lucchesi, Valentin Antov czy Filippo Delli Carri.