Nowak idzie po koronę króla strzelców. Polak strzelił w derbach [WIDEO]

Wiktor Nowak nie mógł wymarzyć sobie lepszego początku po transferze do Slavii Praga. Polski piłkarz nowu strzelił gola. Tym razem trafił do siatki w derbach ze Spartą Praga. Obecnie jest liderem klasyfikacji strzelców ligi czeskiej.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Wiktor Nowak

Wiktor Nowak błyszczy w Slavii Praga

Wiktor Nowak latem poprzedniego roku przechodził z pierwszoligowego Znicza Pruszków do Górnika Zabrze za jedyne 18 tysięcy euro. Co ciekawe, nie rozegrał tam ani jednego meczu, zostając wypożyczonym do Wisły Płock. Tego lata zaliczył kolejny transfer. Wicemistrz Polski sprzedał go za 2,4 mln euro do czeskiego giganta Slavii Praga. Chyba mało kto spodziewał się, że 21-latek stanie się kluczowym piłkarzem zespołu z Ligi Mistrzów.

Początek sezonu w jego wykonaniu jest niesamowity. Nowak nie tylko jest zawodnikiem wyjściowej jedenastki, ale także liderem zespołu. W sześciu dotychczasowych meczach strzelił aż cztery bramki. W efekcie środkowy pomocnik jest liderem klasyfikacji strzelców ligi czeskiej.

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W miniony weekend młodzieżowy reprezentant Polski ponownie wpisał się na listę strzelców. Nowak otworzył wynik meczu Sparta – Slavia w Derbach Pragi. Bramkę zdobył w 11. minucie, korzystając z błędu rywala i uderzając z pierwszej piłki tuż pod poprzeczkę.

Slavia udeřila v derby jako první! 💥



A nutno dodat, že 𝗪𝗜𝗞𝗧𝗢𝗥 𝗡𝗢𝗪𝗔𝗞 to lépe už snad ani trefit nemohl! 🚀#OneplaySport | #ChanceLiga pic.twitter.com/pQDWlviAHh — Oneplay Sport (@oneplaysportcz) August 30, 2026

Czeskie media oczywiście wyróżniły go za kolejne trafienie w lidze, ale ogólna ocena pomeczowa nie była zbyt wysoka. Serwis iSport.cz wspomniał o kilku błędach w pierwszej połowie. Finalnie na drugą część spotkania już nie wyszedł, a zmienił go David Moses.

– Bohaterem meczu ponownie został uśmiechnięty Polak z aparatem na zębach. Zdobył piękną bramkę, choć jego występ nie był pozbawiony błędów. Stracił piłkę przed sytuacją Brunesa, a przed rzutem wolnym Karabca popełnił faul. Został zmieniony w przerwie – ocenił iSport.cz.