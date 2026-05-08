Real Madryt blisko głośnego powrotu trenera. Fabrizio Romano potwierdził

Florentino Perez

Jose Mourinho coraz bliżej objęcia Realu Madryt

Real Madryt szuka nowego trenera. Nie ma obecnie już żadnych wątpliwości, że Królewscy latem dokonają zmiany na stanowisku i Alvaro Arbeloa zakończy swoją misję w klubie. W ostatnich tygodniach wielokrotnie spekulowano o różnych kandydaturach na nowego szkoleniowca zespołu. Obecnie wszystko wskazuje, że opcja jest już tylko jedna: Jose Mourinho.

Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, Real Madryt rozpoczął operację sprowadzenia Portugalczyka do klubu. Trwać mają negocjacje kontraktowe. Sam słynny The Special One priorytetowo traktuje sprawę dołączenia do klubu i chce dokończyć to, czego poprzednim razem nie dał rady zrobić. Mowa m.in. o wygraniu Ligi Mistrzów. „CNN Portugal” dodał z kolei, że faktyczne ogłoszenie Mourinho trenerem Realu jest bardzo blisko. Ostateczna decyzja ma należeć bezpośrednio do Florentino Pereza, który jest zwolennikiem szkoleniowca z Portugalii.

Jose Mourinho prowadził już zespół Los Blancos w 178 meczach. Wówczas z klubem sięgnął po mistrzostwo kraju oraz Puchar Króla. Łącznie średnia punktowa 63-letniego Portugalczyka to 2,30 pkt./mecz. Obecnie jako trener Benfiki Lizbona notuje bardzo dobre wyniki. W 43 spotkaniach zanotował średnią 2,03 pkt./mecz.

