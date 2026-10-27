Mbappe dostał wsparcie po gali. Jedno zdanie Diomande przyciąga uwagę

Yan Diomande stanął po stronie Kyliana Mbappe po rozczarowaniu związanym ze Złotą Piłką. Według wieści dziennika "Marca", relacja piłkarzy Realu Madryt wykracza poza boisko.

fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe nie zdobył Złotej Piłki

Yan Diomande nie ukrywa sympatii do francuskiego napastnika, który podczas tegorocznej gali Złotej Piłki musiał obejść się smakiem. Kylian Mbappe liczył na prestiżowe wyróżnienie, ale ostatecznie trofeum trafiło do Harry’ego Kane’a. Rozstrzygnięcie przyniosło Francuzowi rozczarowanie, jednak mógł liczyć na wsparcie kolegów z drużyny. W mediach społecznościowych nie zabrakło gestów, które pokazały, jak mocne więzi łączą zawodników.

Szczególną uwagę zwrócił komentarz Yana Diomande pod wpisem Mbappe na Instagramie. Iworyjczyk nie potrzebował długiego wywodu, aby przekazać mu swoje stanowisko. „Jesteś najlepszy, legendo” – napisał młody piłkarz, jasno dając do zrozumienia, że wynik plebiscytu nie zmienia jego oceny reprezentanta Francji. Podobny przekaz zamieścił Alvaro Carreras, który skomentował publikację słowami: „Najlepszy, bracie”.

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Jak zauważa „Marca”, relacja Mbappe i Diomande nie ogranicza się do internetowych deklaracji. Piłkarze dobrze czują się we własnym towarzystwie, a ich swobodne interakcje można było zaobserwować również po zwycięstwie w El Clasico. Jedna z takich sytuacji szczególnie zapadła w pamięć kibicom, ponieważ obaj zawodnicy wymienili się żartobliwymi określeniami, pokazując, jak blisko się trzymają.

Mbappe, wskazując na kolegę, powiedział wówczas: „On jest moim wilkiem”. Diomande odpowiedział bez wahania: „On jest moim bratem”. Krótka wymiana zdań szybko stała się symbolem ich relacji. Wsparcie po gali Złotej Piłki tylko potwierdziło, że nawet indywidualne rozczarowanie nie musi osłabiać więzi w szatni.