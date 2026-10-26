Mbappe wskazał, kto był najlepszy w El Clasico. Tego potrzebuje Real

Real Madryt odniósł cenne zwycięstwo w El Clasico, pokonując FC Barcelonę (2:1). Kylian Mbappe zasugerował, że nagrodę dla piłkarza meczu powinna otrzymać cała drużyna. Zasugerował, że do wygrywania trofeów muszą być zjednoczeni.

fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe przyznał nagrodę piłkarza meczu całej drużynie Realu

Real Madryt odniósł ważne zwycięstwo w El Clasico, wygrywając z FC Barceloną (2:1). Dzięki temu przewaga Katalończyków w tabeli ligowej stopniała do zaledwie trzech punktów. Autorem obu bramek podczas prestiżowego klasyku był Kylian Mbappe. Francuz został wybrany piłkarzem meczu.

Bezpośrednio po spotkaniu w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że nagroda dla najlepszego zawodnika powinna trafić do całego zespołu. Tylko jeśli będą zjednoczeni i postawią drużynę na pierwszym miejscu, będą w stanie wygrywać trofea. „Najlepszym zawodnikiem meczu była… cała drużyna. Jeśli chcemy zdobywać trofea, musimy być prawdziwym zespołem. Musimy trzymać się razem, być zjednoczeni i jako drużyna w pełni koncentrować się na naszych celach„– powiedział Kylian Mbappe, cytowany przez Fabrizio Romano.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Mbappe, strzelając dwie bramki w El Clasico, zapisał się na kartach historii. Do tej pory zagrał w siedmiu klasykach i strzelił w nich osiem goli. Został więc najskuteczniejszym piłkarzem w historii starć Barcelona – Real, biorąc pod uwagę pierwsze siedem spotkań.

W tym sezonie 27-latek imponuje skutecznością. Ma na swoim koncie 11 goli w 10 meczach La Liga oraz 3 bramki w 3 spotkaniach Ligi Mistrzów. Do tego dołożył 4 asysty we wszystkich rozgrywkach. Jest jednym z faworytów do zdobycia Złotej Piłki.