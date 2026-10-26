Boniek zaskoczył. Ujawnił, komu dałby Złotą Piłkę

Zbigniew Boniek ujawnił, że gdyby to on przyznawał Złotą Piłkę, dałby ją Leo Messiemu. Cytowany przez WP SportoweFakty, wytłumaczył, dlaczego nie postawił na Lamine Yamala czy Kyliana Mbappe.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Złota Piłka dla Messiego – jemu dałby nagrodę Boniek

Złota Piłka lada moment zostanie przyznana. Od oficjalnego werdyktu podczas uroczystej ceremonii dzielą nas zaledwie godziny. Przez ostatnie miesiące grono faworytów było dość duże, lecz finalnie kwestia zwycięstwa powinna się rozstrzygnąć pomiędzy trzema piłkarzami. Największe szanse mają: Kylian Mbappe, Lamine Yamal oraz Harry Kane. Zupełnie inaczej do tematu podchodzi Zbigniew Boniek. Ujawnił, komu dałby Złotą Piłkę.

– Dałbym Złotą Piłkę Leo Messiemu, chociaż faworyci do jej zdobycia tego wieczoru są inni – przyznał Zbigniew Boniek w rozmowie z Rai Radio 1, cytowany przez WP SportoweFakty.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Były prezes PZPN wytłumaczył, dlaczego nie postawił na Lamine Yamala czy Kyliana Mbappe. Jego zdaniem Hiszpan jest wciąż młody i jego czas jeszcze nadejdzie. Z kolei w przypadku Francuza przeważyła kwestia braku sukcesów klubowych.

– Yamal jest niezwykle silny, nadzwyczajny, ale wciąż bardzo młody i może uzbroić się w odrobinę cierpliwości. W reprezentacji Hiszpanii, która sięgnęła po mistrzostwo, gra wielu innych piłkarzy światowej klasy. Aby otrzymać to trofeum, trzeba wygrać coś niezwykłego, a mam wrażenie, że w ich przypadku nic takiego się nie wydarzyło, chociaż Francuza bardzo lubię. Dlatego po raz kolejny tę nagrodę przekazałbym Messiemu – argumentował Boniek.