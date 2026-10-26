Barcelona potwierdziła kontuzję piłkarza. Koszmarne wieści po El Clasico

15:45, 26. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  FC Barcelona [X]

FC Barcelona nie dość, że przegrała z Realem Madryt, to na dodatek straciła podstawowego piłkarza. Kontuzji doznał Xavi Espart. Klub potwierdził, że będzie niedostępny przez kilka tygodni.

Hansi Flick
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Xavi Espart kontuzjowany po El Clasico

FC Barcelona przegrała pierwszy mecz ligowy w sezonie 2026/2027. Powodów do niezadowolenia jest co najmniej kilka. Przede wszystkim fakt, że porażka nastąpiła w El Clasico, czyli jednym z najbardziej prestiżowych spotkań na świecie. Real Madryt okazał się zdecydowanie lepszy, wygrywając (2:1). Na dodatek Katalończycy stracili Xaviego Esparta, który doznał kontuzji. Jeszcze w pierwszej połowie musiał go zastąpić Alejandro Balde.

Espart doznał urazu po faulu Aureliena Tchouameniego. Próbował wrócić na boisku, ale ból był na tyle silny, że potrzebna była zmiana. W poniedziałek od razu przeszedł szczegółowe badania, których wyniki nie napawają optymizmem. Nastolatek uszkodził poważnie staw skokowy.

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Przeprowadzone badania potwierdziły, że Xavi Espart doznał urazu więzozrostu piszczelowo-strzałkowego w prawym stawie skokowym w wyniku zderzenia z zawodnikiem drużyny przeciwnej podczas meczu z Realem Madryt. Przewidywana przerwa w grze wyniesie około siedmiu tygodni – informuje Barcelona.

Xavi Espart to najnowsze objawienie Katalończyków w sezonie 2026/2027. Hansi Flick regularnie na niego stawia w roli lewego obrońcy. Nastolatek wystąpił w 9 meczach, w których strzelił 2 gole i zanotował 2 asysty. Na boisko ma wrócić dopiero w połowie lub pod koniec grudnia tego roku.

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