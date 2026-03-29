Vlahović kuszony przez giganta. Konkretny plan zmienia układ sił

Dusan Vlahović ponownie znalazł się na celowniku Milanu, który według SportMediaset przygotował precyzyjną strategię działania. W tle trwają rozmowy kontraktowe Serba z Juventusem.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Milan przyspiesza działania wobec Vlahovicia

Dusan Vlahović pozostaje jednym z głównych celów Milanu, który nie porzucił tematu mimo wcześniejszych trudności. Rossoneri chcą włączyć się do rozmów w momencie, gdy Juventus negocjuje nowe warunki umowy z napastnikiem.

Klub z Mediolanu opracował wariant finansowy konkurencyjny wobec propozycji Juventusu. Oferta może dorównać obecnym warunkom lub zostać nieznacznie zwiększona. Najważniejszym elementem pozostaje długość kontraktu, ponieważ Milan proponuje trzy lata zamiast dwóch.

Operacja oznacza poważne obciążenie dla budżetu, lecz nie wymaga wydatku na transfer. To znacząco zmienia kalkulację i zwiększa możliwość całego przedsięwzięcia. W klubie analizowany jest każdy szczegół, aby uniknąć nadmiernego ryzyka.

Duże znaczenie ma także sytuacja Rafaela Leao, który według SportMediaset może odejść po sezonie. Taki scenariusz przyniósłby oszczędności i ułatwił sfinansowanie kontraktu dla Serba. W Mediolanie widzą w tym szansę na przeprowadzenie całej operacji.

Istotnym argumentem pozostaje osoba Massimiliano Allegriego, który dobrze zna napastnika z pracy w Juventusie. Wspólne sukcesy mogą odegrać rolę przy podejmowaniu decyzji. Milan liczy, że ten czynnik przechyli szalę na jego korzyść.