Lewandowski otrzymał obietnicę. Laporta potwierdza

Robert Lewandowski może być pewny swojej przyszłości? Przynajmniej tak twierdzi Joan Laporta. W rozmowie z Gerardem Romero prezes Barcelony wypowiedział się na temat polskiego napastnika.

Trwa kampania przed niedzielnymi wyborami. Już 15 marca przekonamy się, czy Barcelona będzie miała nowego prezesa, czy Joan Laporta pozostanie na stanowisku. Aktualny głównodowodzący klubem przed kluczowym dniem z rozmawiał z Gerardem Romero. Jednym z tematów był Robert Lewandowski.

– Robert Lewandowski przyszedł do klubu w bardzo trudnym momencie. Powinniśmy być mu wdzięczni. Jeśli chce zostać na kolejny rok w konkretnej roli, to powinien zostać. Dobre stosunki z przedstawicielami pomagają klubowi – stwierdził Laporta.

Kontrakt polskiego napastnika obowiązuje tylko do końca tego sezonu. Jeżeli Barcelona nie osiągnie porozumienia z 37-latkiem, 1 lipca stanie się on wolnym zawodnikiem. Wydaje się, że ewentualne rozmowy ruszą już po ogłoszeniu wyniku wyborów. W przypadku zwycięstwa Laporty można spodziewać się, że Lewandowski otrzyma propozycję pozostania na Camp Nou.