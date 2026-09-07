„Lewandowski jest legendą FC Barcelony”. Legendarny piłkarz nie ma wątpliwości

Robert Lewandowski spędził w Barcelonie cztery sezony, ale na zawsze zapisał się w historii klubu. Patrick Kluivert w rozmowie z serwisem Meczyki.pl mówi wprost, że Polak zasłużył na status legendy.

Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Kluivert nazwał Lewandowskiego legendą Barcelony

Robert Lewandowski spędził w Barcelonie cztery owocne lata, trzykrotnie wygrywając mistrzostwo Hiszpanii. Z końcem poprzedniego sezonu obie strony postanowiły się rozstać. Kontrakt polskiego piłkarza nie został przedłużony. Słoneczną Katalonię zamienił na amerykański sen w stanie Illinois, podpisując dwuletnią umowę z Chicago Fire. W nowym klubie radzi sobie bardzo dobrze, mając na swoim koncie 6 bramek w 12 meczach.

W Barcelonie wciąż o nim pamiętają. Patrick Kluivert, czyli legenda klubu w rozmowie z Meczykami stwierdził, że Robert Lewandowski zasłużył, aby być legendą Blaugrany. Jego zdaniem nie chodzi tylko o liczbę bramek, ale przede wszystkim o charakter i sposób bycia, jaki pokazywał.

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– Lewandowski jest bez wątpienia legendą FC Barcelony. Nie tylko ze względu na to, jak grał, ani na to, że strzelał bramki, ale także jako człowiek. Myślę, że większość ludzi patrzy na niego wyłącznie jak na piłkarza, ale myślę, że swoim charakterem i sposobem, w jaki się tam prezentował, zasłużył, by znaleźć się na liście legend – powiedział Patrick Kluivert, cytowany przez Meczyki.

– Jeśli spojrzeć na obecną sytuację Barcelony to moim zdaniem klub dobrze poradził sobie z transferami, ale do obecnego składu Barcelony zawsze można dodać takiego piłkarza jak Robert Lewandowski – dodał.

Lewandowski jako piłkarz FC Barcelony rozegrał 193 spotkania, w których strzelił 120 bramek. W sezonie 2022/2023 był królem strzelców La Liga.