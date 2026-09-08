Mbappe zaskoczył. Wskazał faworyta do Złotej Piłki

Kylian Mbappe w wywiadzie dla L'Equipe został zapytany o to, na kogo oddałby swój głos w plebiscycie Złotej Piłki. Gwiazdor Realu Madryt bez zawahania odpowiedział, że zagłosowałby na siebie.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe marzy o Złotej Piłce. „Zagłosowałbym na siebie”

Złota Piłka zostanie przyznana w październiku podczas uroczystej gali w Londynie. Już we wtorek (8 września) France Football ogłosi 30 nominowanych zawodników. W tym gronie z całą pewnością znajdzie się Kylian Mbappe, którego eksperci wymieniają w gronie faworytów.

Francuz nie wygrał żadnego trofeum w minionym sezonie, ale indywidualnie był bezsprzecznie najlepszy, jeśli chodzi o skuteczność w najważniejszych rozgrywkach. W kampanii 2025/2026 został królem strzelców Ligi Mistrzów oraz La Liga. Dodatkowo zgarnął Złotego Buta podczas Mistrzostw Świata 2026, a także pobił rekord Leo Messiego pod względem największej liczby bramek w historii mundialu. Potrzebował do tego zaledwie trzech turniejów.

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Nic więc dziwnego, że Mbappe liczy na zdobycie Złotej Piłki. W rozmowie z L’Equipe wprost przyznał, że w tym roku jest najbliżej zdobycia prestiżowej nagrody. Co więcej, zapytany, na kogo oddałby swój głos, bez wahania wskazał na samego siebie.

– Na kogo bym zagłosował? Na siebie. To indywidualna nagroda. Patrzymy na to, czego dany zawodnik dokonał indywidualnie – powiedział Kylian Mbappe w rozmowie z L’Equipe.

Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, gwiazdor Realu Madryt w sezonie 2025/2026 strzelił łącznie 42 bramki w 44 meczach. Do tego należy dodać 11 goli w 12 meczach w barwach reprezentacji Francji w tym roku kalendarzowym. Oprócz niego duże szansa na Złotą Piłkę mają również tacy gracze jak Harry Kane, Rodri czy Ousmane Dembele.