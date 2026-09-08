Mbappe zaskoczył. Wskazał faworyta do Złotej Piłki

08:40, 8. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  L'Equipe

Kylian Mbappe w wywiadzie dla L'Equipe został zapytany o to, na kogo oddałby swój głos w plebiscycie Złotej Piłki. Gwiazdor Realu Madryt bez zawahania odpowiedział, że zagłosowałby na siebie.

Kylian Mbappe
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PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe marzy o Złotej Piłce. „Zagłosowałbym na siebie”

Złota Piłka zostanie przyznana w październiku podczas uroczystej gali w Londynie. Już we wtorek (8 września) France Football ogłosi 30 nominowanych zawodników. W tym gronie z całą pewnością znajdzie się Kylian Mbappe, którego eksperci wymieniają w gronie faworytów.

Francuz nie wygrał żadnego trofeum w minionym sezonie, ale indywidualnie był bezsprzecznie najlepszy, jeśli chodzi o skuteczność w najważniejszych rozgrywkach. W kampanii 2025/2026 został królem strzelców Ligi Mistrzów oraz La Liga. Dodatkowo zgarnął Złotego Buta podczas Mistrzostw Świata 2026, a także pobił rekord Leo Messiego pod względem największej liczby bramek w historii mundialu. Potrzebował do tego zaledwie trzech turniejów.

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Nic więc dziwnego, że Mbappe liczy na zdobycie Złotej Piłki. W rozmowie z L’Equipe wprost przyznał, że w tym roku jest najbliżej zdobycia prestiżowej nagrody. Co więcej, zapytany, na kogo oddałby swój głos, bez wahania wskazał na samego siebie.

Na kogo bym zagłosował? Na siebie. To indywidualna nagroda. Patrzymy na to, czego dany zawodnik dokonał indywidualnie – powiedział Kylian Mbappe w rozmowie z L’Equipe.

Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, gwiazdor Realu Madryt w sezonie 2025/2026 strzelił łącznie 42 bramki w 44 meczach. Do tego należy dodać 11 goli w 12 meczach w barwach reprezentacji Francji w tym roku kalendarzowym. Oprócz niego duże szansa na Złotą Piłkę mają również tacy gracze jak Harry Kane, Rodri czy Ousmane Dembele.

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