Mourinho o krok od Realu. Tyle będzie zarabiać

Jose Mourinho jest o krok od powrotu do Realu Madryt. Według medialnych doniesień wszystko zostało już ustalone, a w klubie pozostało jedynie dopięcie formalności przed oficjalnym ogłoszeniem.

Real szykuje wielki powrót Mourinho

Jose Mourinho ma ponownie objąć Real Madryt. Florentino Perez chce postawić na dobrze znane rozwiązanie po dwóch trudnych sezonach zespołu. Odejście Alvaro Arbeloi zostało już potwierdzone, dlatego droga do zmian na ławce trenerskiej pozostaje otwarta.

Według SPORTU portugalski szkoleniowiec ma zarabiać około sześciu milionów euro netto za sezon. To kwota bardzo zbliżona do warunków, które klub oferował wcześniej Xabiemu Alonso. Real będzie musiał też zapłacić Benfice siedem milionów euro za rozwiązanie obecnej umowy trenera.

Operacja ma być prostsza niż wcześniejsze sprowadzenie Xabiego Alonso z Bayeru Leverkusen. Problemem pozostaje jednak termin ogłoszenia decyzji. Początkowo prezentacja nowego szkoleniowca miała odbyć się na początku tygodnia.

Sytuację komplikują możliwe wybory prezydenckie. Kandydatura Enrique Riquelme może opóźnić sportowe decyzje nawet o dwa tygodnie. Znaczenie mają kwestie finansowe oraz niepewność wokół procesu wyborczego.

Jeśli Florentino Perez utrzyma stanowisko wszystko powinno ruszyć bardzo szybko. Warunki finansowe są uzgodnione. Klub jest gotowy do działania. Sam Jose Mourinho również wyraził gotowość do powrotu. W Madrycie czekają już tylko na oficjalny finał całej operacji.