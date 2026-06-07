Kibice Barcelony ocenili Lewandowskiego. Nie mają żadnych złudzeń

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Kibice doceniają Lewandowskiego

Robert Lewandowski wkrótce ostatecznie opuści Barcelonę. 30 czerwca wygasa bowiem jego kontrakt z klubem i wówczas stanie się wolnym zawodnikiem. Wiadomo jednak już od jakiegoś czasu, że trwają poszukiwania nowego pracodawcy. Do tej pory mówiło się przede wszystkim o klubach z Arabii Saudyjskiej, Stanów Zjednoczonych czy Włoch. Trudno jednak przesądzać, gdzie ostatecznie zagra napastnik reprezentacji Polski.

Zanim jednak te decyzje będą zapadały, „Mundo Deportivo” zdecydowało się przeprowadzić bardzo ciekawą ankietę na temat kariery Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Kibiców, a dokładnie Socios, zapytano o ocenę poczynań Polaka w klubie. Aż 58 procent kibiców Barcelony oceniło karierę Roberta Lewandowskiego w klubie „doskonale”, kolejne niespełna 40 procent „bardzo dobrze”.

Robert Lewandowski w zakończonym sezonie rozegrał w sumie 46 spotkań, w których zdobył 19 goli oraz zanotował cztery asysty. W sumie przez cztery lata w barwach Barcelony wystąpił on w 193 meczach i w tym czasie 119-krotnie wpisał się na listę strzelców. To daje mu miejsce w zestawieniu top 15 najlepszych strzelców w historii klubu. Serwis „Transfermarkt” wycenia 37-letniego kapitana reprezentacji Polski na 7 milionów euro.

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