Kamiński połączony z konkretnym klubem Premier League! Zabrał głos

15:04, 7. czerwca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Kanał Sportowy

Jakub Kamiński został zapytany w "Kanale Sportowym" o zainteresowanie Brighton. Polak nie chciał jednak zdradzić, czy coś konkretnie jest na rzeczy.

Jakub Kamiński
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dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Jakub Kamiński na celowniku Brighton?!

Jakub Kamiński w zakończonych rozgrywkach niezwykle mocno się rozwinął. Można nawet powiedzieć, że dzięki dobrym występom w barwach FC Koeln został jednym z czołowych reprezentantów Polski. Nie mogło więc dziwić, że beniaminek Bundesligi zdecydował się go wykupić z VfL Wolfsburg za – jak się wydaje – symboliczną kwotę 5,5 miliona euro.

Symboliczną, bowiem coraz więcej mówi się o odejściu Kamińskiego do innego klubu. Zainteresowane jego pozyskaniem mają być zespoły z Premier League. W „Kanale Sportowym” zapytano skrzydłowego o zainteresowanie Brighton, co wskazuje na to, że właśnie ten klub go obserwuje.

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Zobaczymy co się wydarzy, okienko jest długie, więc zobaczymy czy to zainteresowanie będzie czy nie. Na razie nie będę nic dalej mówił – powiedział Jakub Kamiński na antenie „Kanału Sportowego”.

Jakub Kamiński w zakończonym sezonie rozegrał w sumie 36 spotkań, w których zdobył siedem goli oraz zanotował pięć asyst. To była dla skrzydłowego najprawdopodobniej najlepsza kampania od czasów wyjazdu z Lecha Poznań. Serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Polski obecnie na 17 milionów euro. W kontrakcie zawodnika – według medialnych doniesień – zapisano klauzulę wykupu w wysokości 20 milionów euro.

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