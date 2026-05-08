FC Barcelona planuje wielki transfer. Prosto z Premier League

FC Barcelona pracuje nad wzmocnieniem defensywy przed kolejnym sezonem. Dziennikarze "Mundo Deportivo" przekonują, że Nathan Ake z Manchesteru City znajduje się na krótkiej liście życzeń mistrzów Hiszpanii.

FC Barcelona jest już bardzo blisko rozstrzygnięcia losów mistrzostwa Hiszpanii. Duma Katalonii może zapewnić sobie drugi z rzędu tytuł w La Liga już w najbliższy weekend, kiedy zmierzy się z Realem Madryt w El Clasico na Camp Nou. Jednak w klubie doskonale zdają sobie sprawę, że przed kolejnymi rozgrywkami konieczne będą wzmocnienia defensywy.

Priorytetowym celem Blaugrany pozostaje Alessandro Bastoni z Interu Mediolan. Włoski defensor rozgrywa kolejny znakomity sezon. Problemem mogą okazać się jednak finanse oraz stanowisko mistrzów Włoch, którzy nie zamierzają łatwo rozstawać się ze swoim liderem defensywy. Dlatego Barcelona analizuje również inne opcje. Jak informuje „Mundo Deportivo”, na krótkiej liście życzeń mistrzów Hiszpanii znajduje się także Nathan Ake z Manchesteru City.

31-letni reprezentant Holandii w ostatnich miesiącach stracił na znaczeniu w drużynie Pepa Guardioli. Mimo że kontrakt zawodnika obowiązuje do czerwca 2027 roku, według hiszpańskich mediów sam piłkarz ma być otwarty na zmianę otoczenia. W Barcelonie wysoko ceni się profil holenderskiego defensora. Dodatkowym atutem jest jego uniwersalność, gdyż może występować zarówno na środku obrony, jak i na lewej stronie defensywy.

Transfer nie będzie jednak prosty do zrealizowania. Ake należy do dobrze opłacanych zawodników Manchesteru City, dlatego ewentualna przeprowadzka do stolicy Katalonii oznaczałaby konieczność wygospodarowania sporych środków na wynagrodzenie piłkarza. W obecnym sezonie Holender rozegrał 29 spotkań w barwach The Citizens. W trakcie swojej kariery reprezentował także barwy m.in. Chelsea oraz AFC Bournemouth.