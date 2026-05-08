Man United przygotowuje ofertę za piłkarza z La Liga. Padła konkretna kwota

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

David Affengruber na liście życzeń Manchesteru United

Manchester United zapewnił sobie awans do Ligi Mistrzów po zwycięstwie nad Liverpoolem (3:2) na Old Trafford w ramach 35. kolejki Premier League. Triumf nad odwiecznym rywalem nie tylko przypieczętował powrót Czerwonych Diabłów do europejskiej elity, ale również wzmocnił pozycję Michaela Carricka w klubie. Władze z Old Trafford są coraz bardziej skłonne zaoferować menedżerowi długoterminowy kontrakt.

Jednocześnie klub intensywnie pracuje nad letnimi wzmocnieniami. Choć priorytetem pozostaje środek pola, Manchester United doskonale zdaje sobie sprawę, że konieczna jest głębia składu w defensywie. Wśród nazwisk obserwowanych przez skautów angielskiego giganta znalazł się David Affengruber z Elche CF.

25-letni Austriak w obecnym sezonie rozegrał 35 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty. Jego dobra postawa nie przeszła niezauważona. Według hiszpańskich mediów, sytuację zawodnika monitoruje kilka klubów.

Manchester United uważnie śledzi rozwój defensora i rozważa złożenie oficjalnej oferty po zakończeniu sezonu. Affengruber uchodzi za piłkarza, który idealnie wpisuje się w politykę transferową klubu. Jego transfer mógłby zamknąć się w kwocie około 20 milionów euro.

Na Old Trafford szczególnie cenią jego warunki fizyczne, umiejętność czytania gry oraz pewność w wyprowadzaniu piłki spod pressingu. To właśnie takiego profilu środkowego obrońcy brakowało Manchesterowi United w ostatnich sezonach. Kontrakt Affengrubera z Elche obowiązuje do czerwca 2027 roku.