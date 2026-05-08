Angielski gigant wybrał Viniciusa na następcę gwiazdy!

Vinicius Junior nadal nie przedłużył umowy z Realem Madryt. Jak poinformował portal TEAMtalk, jeden z angielskich gigantów widzi w Brazylijczyku następcę gwiazdy.

Manchester City obserwuje Viniciusa Juniora

Vinicius ma niewiele ponad rok ważnej umowy z Realem Madryt. Rozmowy o jej przedłużeniu utknęły już w poprzednim roku, a strony miały wrócić do tematu tego lata.

Na razie nie ma jednak porozumienia. Jak wynika z doniesień, w Madrycie jasno postawiono sprawę. Jeśli nowy kontrakt nie zostanie podpisany latem, klub będzie gotowy rozważyć sprzedaż zawodnika. To właśnie dlatego sytuację Brazylijczyka analizują najbogatsze kluby w Europie. W Anglii szczególnie mocno ma przyglądać się jej Manchester City.

Vinicius ma być następcą gwiazdy

Manchester City widzi w tej sytuacji rzadką okazję rynkową. Według TEAMtalk klub uważa, że szansa na sprowadzenie piłkarza tego kalibru nie zdarza się często.

Dodatkowo wpływ na zainteresowanie ma niepewna przyszłość Jeremy’ego Doku. To właśnie za niego Vinicius miałby być rozpatrywany jako potencjalny następca. Co istotne, nawet styczniowe sprowadzenie Antoine’a Semenyo nie wykluczałoby takiego ruchu.

Sytuację Viniciusa monitorują też Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Bayern Monachium i PSG.