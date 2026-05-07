Mourinho podjął decyzję ws. powrotu do Realu Madryt

Jose Mourinho może ponownie objąć Real Madryt po zakończeniu sezonu. Według Fabrizio Romano portugalski trener jest gotowy wrócić na Santiago Bernabeu mimo trudnej sytuacji w klubie.

Real Madryt szuka trenera do opanowania kryzysu

Jose Mourinho prowadził już Real Madryt w latach 2010-2013 i pozostawił po sobie opinię szkoleniowca potrafiącego narzucić twarde zasady. Teraz jego nazwisko ponownie pojawia się w kontekście pracy w stolicy Hiszpanii. Portugalski trener ma być gotowy przejąć drużynę po Alvaro Arbeloi.

Według Fabrizio Romano sytuacja wewnątrz klubu jest bardzo napięta. W szatni miało dojść do fizycznych starć pomiędzy zawodnikami, a relacje piłkarzy ze sztabem szkoleniowym są coraz gorsze. Federico Valverde i Aurelien Tchouameni mają zostać objęci postępowaniem dyscyplinarnym po ostatnich incydentach.

Florentino Perez osobiście angażuje się w próbę uspokojenia sytuacji. Władze Realu Madryt szukają szkoleniowca, który przywróci dyscyplinę i odbuduje atmosferę w drużynie przed sezonem 2026/27. Mourinho jest postrzegany jako trener potrafiący zarządzać trudną szatnią i podejmować zdecydowane decyzje.

Fabrizio Romano informuje, że między Mourinho a Perezem doszło już do rozmów. Obie strony miały przedstawić swoje oczekiwania dotyczące ewentualnej współpracy. Na ten moment nie zapadła jednak ostateczna decyzja w sprawie nowego trenera Realu Madryt.

Prezes Królewskich analizuje także inne kandydatury. Mimo tego nazwisko Mourinho coraz mocniej wraca do dyskusji wokół przyszłości klubu. Najbliższe tygodnie mogą okazać się kluczowe dla wyboru szkoleniowca, który przejmie drużynę w jednym z najtrudniejszych momentów ostatnich lat.

