Raków Częstochowa – Korona Kielce: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (08.05.2026)

Raków – Korona: gdzie oglądać?
Raków Częstochowa rozpocznie 32. kolejkę PKO BP Ekstraklasy domowym starciem z Koroną Kielce. Spotkanie odbędzie się w piątek (8 maja) o godzinie 18:00. Medaliki w majowy weekend przegrały finał STS Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze, a następnie doszło do zmiany na stanowisku trenera. Klub rozstał się z Łukaszem Tomczykiem, a do końca sezonu drużynę poprowadzi Dawid Kroczek.
Korona przyjeżdża do Częstochowy w trudnym momencie sezonu. Zespół prowadzony przez Jacka Zielińskiego walczy o utrzymanie i wciąż nie może znaleźć stabilnej formy. Przed piątkowym spotkaniem dodatkowym problemem jest nieobecność Mariusza Stępińskiego, który doznał urazu mięśniowego i nie pomoże drużynie w tym meczu. Kielczanie na wyjazdowe zwycięstwo czekają od początku lutego.
Raków – Korona: transmisja w TV
Mecz Raków Częstochowa – Korona Kielce będzie dostępny na żywo na antenie CANAL+ Sport 3. Rywalizację skomentują Piotr Laboga oraz Marcin Baszczyński. Pierwszy gwiazdek na stadionie przy Limanowskiego rozbrzmi o godzinie 18:00.
Raków – Korona: stream online
Starcie pomiędzy Rakowem Częstochowa a Koroną Kielce będzie również transmitowane w serwisie streamingowym CANAL+ online. Teraz możesz odebrać dostęp do usługi CANAL+ w promocji, jaką przygotował bukmacher STS.
