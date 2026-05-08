Ten klub powinien podpisać umowę z Lewandowskim. Co za słowa o Polaku

Robert Lewandowski znów pojawił się w transferowych spekulacjach. Tym razem głos zabrał Peter Crouch, który stwierdził, że Liverpool powinien rozważyć sprowadzenie napastnika Barcelony.

Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Liverpool dostał jasną sugestię ws. Roberta Lewandowskiego

Były reprezentant Anglii nie miał wątpliwości, że taki ruch miałby sens. W rozmowie z Paddy Power przekonywał, że Lewandowski wciąż może być bardzo wartościową opcją dla Liverpoolu.

– To byłby rozsądny transfer. To piłkarz światowej klasy. Może nie jest już coraz młodszy, ale byłby fantastyczną opcją – ocenił Crouch.

Na Anfield trwa analiza sytuacji w ofensywie. Mohamed Salah ma odejść, Hugo Ekitike zmaga się z poważnym urazem Achillesa, a Alexander Isak po transferze z Newcastle United nie miał łatwego pierwszego sezonu.

– Isak dopiero wraca i myślę, że w następnym sezonie będzie miał dobry sezon. Ale kto powiedziałby „nie” Lewandowskiemu? On wciąż doskonale wie, jak strzelać gole. Nie ma co do tego wątpliwości – dodał Crouch.

Robert Lewandowski nadal nie podjął decyzji ws. Barcelony

Przyszłość Polaka pozostaje otwarta. Jego kontrakt z Barceloną wygasa, a sam zawodnik dał ostatnio do zrozumienia, że nie zamierza się spieszyć z wyborem kolejnego kroku.

– Dobrze, że nie jestem pod presją. Gdybym miał 30 lat, może czułbym się inaczej. W tej chwili nie mam planu. Jestem cierpliwy i mam jeszcze około trzech miesięcy, by zdecydować, czego chcę. Tę decyzję podejmę całkowicie sam – powiedział niedawno w rozmowie ze Sky Sports.

W tym sezonie Lewandowski rozegrał 42 mecze dla Barcelony. Zdobył 18 bramek i dołożył cztery asysty. W tle pojawiają się też inne kierunki, bo wcześniej łączono go między innymi z Juventusem i Milanem.