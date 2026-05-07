Złe wieści dla kibiców Realu. Chodzi o jednego z liderów

22:11, 7. maja 2026
Luka Pawlik Źródło:  Real Madryt

Real Madryt potwierdził uraz Federico Valverde po incydencie w klubie. Pomocnik nie zagra w El Clasico i czeka go przerwa 10-14 dni, wynika z oficjalnego oświadczenia Królewskich.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Fede Valverde

Gwiazda Realu wypada z gry. Sytuacja jest poważna

Real Madryt opublikował komunikat dotyczący stanu zdrowia Federico Valverde po doniesieniach o jego złym samopoczuciu i hospitalizacji. Wcześniej media informowały o możliwym incydencie w szatni z udziałem Aureliena Tchouameniego, jednak klub w swoim stanowisku nie odniósł się do okoliczności zdarzenia.

Jak przekazano w oficjalnym komunikacie klubu, przeprowadzone badania wykazały u urugwajskiego pomocnika urazowe uszkodzenie mózgu. Zawodnik został wypisany do domu i jak podkreślono, znajduje się w dobrym stanie. Niemniej musi bezwzględnie odpoczywać zgodnie z zaleceniami lekarzy.

Według komunikatu przerwa Valverde potrwa od 10 do 14 dni. Oznacza to, że piłkarz na pewno opuści najbliższe spotkania ligowe, w tym 35. kolejkę La Liga oraz prestiżowe El Clasico z Barceloną, które zaplanowano na 10 maja.

Sytuacja jest poważna również z perspektywy sportowej, ponieważ Valverde odgrywa kluczową rolę w szeregach Los Blancos. Zarówno w środku pola, jak i na prawej stronie boiska. Jego absencja w końcówce sezonu może mieć istotne znaczenie w walce o cele ligowe.

Klub na ten moment nie komentuje szerzej okoliczności zdarzenia ani wcześniejszych medialnych doniesień dotyczących napięć w szatni. Priorytetem ma być zdrowie zawodnika i jego bezpieczny powrót do pełnej sprawności.

