FC Barcelona jest zdecydowana na transfer tego napastnika. Mistrzowie Hiszpanii są gotowi pozyskać Nicolo Tresoldiego. Club Brugge jednak oczekuje za swoją gwiazdę nawet 50 milionów euro - informuje "CaughtOffside".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Nicolo Tresoldi celem FC Barcelony

FC Barcelona nie zamierza odpuszczać walki o wzmocnienie swojej ofensywy. Mistrzowie Hiszpanii przyspieszają działania w sprawie utalentowanego napastnika Club Brugge i są zdecydowani na przeprowadzenie tego transferu. Jak informuje „CaughtOffside”, na celowniku Dumy Katalonii znalazł się Nicolo Tresoldi, który może tego lata kosztować naprawdę duże pieniądze.

Club Brugge wycenia swoją gwiazdę na około 45-50 milionów euro. Belgijski klub pokazał już, że nie zamierza łatwo rozstawać się z 21-latkiem, ponieważ wcześniej odrzucił ofertę AS Romy opiewającą na 35 milionów euro. FC Barcelona musi więc liczyć się z koniecznością przedstawienia znacznie bardziej atrakcyjnej propozycji.

O zawodnika rywalizują również kluby z Premier League. Zainteresowanie Tresoldim wykazują Manchester United, Chelsea oraz Tottenham Hotspur. Wspomniane źródło jednak wskazuje FC Barcelonę jako faworyta w walce o podpis napastnika. Duma Katalonii musi zatem działać szybko, jeśli chce uprzedzić konkurencję i doprowadzić do porozumienia z Club Brugge.

Nicolo Tresoldi do tej pory rozegrał 60 spotkań w barwach belgijskiego zespołu. Napastnik zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 25 trafień, a także zaliczył dziewięć asyst.