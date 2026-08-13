Barcelona ma na oku Martineza. Tak zareagował Inter

FC Barcelona pracuje nad transferem Juliana Alvareza, ale powoli szuka innych alternatyw. W kręgu zainteresowań znalazł się Lautaro Martinez. Fabrizio Romano na kanale Meczyki.pl przekazał, że Inter Mediolan spokojnie podchodzi do tematu, wierząc, że piłkarz zostanie w klubie.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Inter Mediolan jest spokojny, że Lautaro zostanie w klubie

FC Barcelona znalazła się w trudnym położeniu. Po zakończeniu sezonu z klubem pożegnał się Robert Lewandowski, którego kontrakt nie został przedłużony. Co więcej, lada moment odejść powinien również Ferran Torres, czyli drugi z napastników. Hiszpan jest bardzo blisko przeprowadzki do Paris Saint-Germain. Może się okazać, że na chwilę przed startem rozgrywek Blaugrana zostanie bez dziewiątki.

Od kilku miesięcy Deco wraz z pionem sportowym mocno pracuje nad ściągnięciem Juliana Alvareza. Transfer wydaje się trudny do sfinalizowania, ponieważ Atletico Madryt nie chce się zgodzić na sprzedaż. Nowe informacje przekazał Fabrizio Romano.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Dziennikarz podczas programu „Okno Transferowe” na kanale Meczyki.pl ujawnił, że Barcelona zamierza jeszcze trochę poczekać na Alvareza. Liczą na to, że uda im się przekonać Atletico do sprzedaży napastnika. Gdyby się jednak nie udało, w przyszłym tygodniu mają rozglądać się za alternatywami na pozycję numer dziewięć. Jedną z nich może być Lautaro Martinez z Interu Mediolan.

Plotki łączące Martineza z Barceloną pojawiają się w mediach od kilku dni. Mimo to Inter bardzo spokojnie podchodzi do tematu. Nerazzurri wierzą, że kapitan pozostanie w klubie. Nie jest to pierwszy raz, gdy Argentyńczyk cieszy się zainteresowaniem.

Lautaro Martinez gra w Interze od 2018 roku. W tym czasie wystąpił w 376 meczach, w których strzelił 175 bramek.