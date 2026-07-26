Vinicius zaoferował się władzom Liverpoolu. Zdecydowano ws. gwiazdora Realu

Vinicius Junior, za pośrednictwem swoich przedstawicieli, zaoferował się władzom Liverpoolu. The Reds jednak nie są zainteresowani sprowadzeniem gwiazdora Realu Madryt, o czym poinformował Ben Jacobs z "GiveMeSport".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Liverpool odrzucił ofertę Viniciusa

Real Madryt tego lata łączony jest przede wszystkim z wielkimi transferami przychodzącymi do klubu. Nikt nie ma jednak wątpliwości, że coraz bardziej realne staje się odejście jednego z kluczowych graczy ofensywy. Ostatni czas to wzmożenie informacji mówiących o potencjalnym transferze Viniciusa Juniora. Wszystko przez fakt, że Brazylijczyk nadal nie podpisał nowego kontraktu z Los Blancos.

Według informacji, które przekazał Ben Jacobs z „GiveMeSport”, Vinicius Junior, za pośrednictwem swoich przedstawicieli, zaoferował się władzom Liverpoolu. Drużyna z Premier League nie wykazała jednak zainteresowania takich transferem i obecnie nie skupia się na jakichkolwiek rozmowach z gwiazdorem Realu Madryt. W grze o jego pozyskanie nadal jednak pozostaje chociażby Arsenal.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Vinicius Junior w minionym sezonie rozegrał w sumie 53 mecze, w których zdobył 22 bramki oraz zanotował 14 ostatnich podań. Łącznie w barwach Los Blancos ma on dokładnie 375 gier i 128-krotnie trafiał do siatki rywali. Poza tym sto razy zaliczył także asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia Brazylijczyka obecnie na 140 milionów euro.

Zobacz także: Yan Diomande blisko wielkiego transferu. Porozumienie z gigantem